Для перемоги над агресором дуже важливо, щоб США залишалися лідерами в підтримці України – Володимир Зеленський під час The Clinton Global Initiative

Лідерство Сполучених Штатів Америки в підтримці України в боротьбі з російським агресором сприятиме подальшому зміцненню обороноздатності української армії та перемозі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі в зустрічі The Clinton Global Initiative (CGI), окрема панель якої була присвячена Україні.

Під час спілкування із 42-м Президентом США Біллом Клінтоном Володимир Зеленський зазначив, що Сполучені Штати Америки для всього цивілізованого світу є індикатором демократії, на який рівняються інші країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами в підтримці України та в тиску на Росію.

«Коли США дають Україні артилерію, потім інші держави нас підтримують і також надають. Коли США визнають (країну. – Ред.) спонсором тероризму, демократії Європи також підтримуватимуть цю ініціативу. Тому, коли ви запитуєте в мене, чим США можуть допомогти, – бути лідерами», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що світ і, зокрема, США вже багато зробили для підтримки України та зміцнення нашої армії, результатом чого стала деокупація низки українських територій.

«Наші військові мають внутрішню стійкість – це їхня любов і повага до батьківщини, до України. Але на полі бою рук та очей замало. Також дуже важлива зброя. І тут я хочу подякувати і Президенту Байдену, і Конгресу США за двопартійну підтримку України», – сказав він.

Глава держави також закликав США спонукати інші демократичні країни надавати більшу допомогу Україні, зокрема передавати необхідне озброєння.

«У них є та артилерія, яка нам потрібна, відповідна зброя. І тут політично Сполучені Штати могли б тиснути», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що це питання неодноразово обговорювалося з конгресменами, сенаторами, а також на рівні президентів.

Він висловив переконання, що в питанні боротьби з агресором не можна залишатися осторонь і не висловлювати позицію чітко.

«Не можна балансувати між добром і злом, світлом і темрявою. Треба обирати сторону. Кожен суб’єкт, кожна держава відкрита, вільна. Тож вони можуть обрати сторону, але не можуть бути посередині», – сказав Президент і наголосив, що Україна бореться саме за цінності – за свободу.

Глава держави зазначив, що США та світова спільнота мають змусити Росію сісти за стіл перемовин після того, як її війська покинуть територію України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження єдності вільного світу в питаннях санкційного тиску на агресора. Особливо це стосується тих країн, де є російський лобізм.

«Дуже важливо не втратити об’єднану Європу, і тоді об’єднаний обсяг цих санкцій точно вдарить і по ВПК Росії, і по економіці. І вони точно це відчують. Але головне, щоб відчували не лідери РФ, а відчувало їхнє суспільство. А суспільство відчуває, коли б’ють по гаманцю громадян, коли обмежують їхні права та свободи. І тут дуже важливо запровадити візові обмеження для Російської Федерації. Суспільство Росії знатиме, що воно також має нести відповідальність за цю війну. Бо вони обирали цих лідерів. І ціну цієї війни вони повинні відчувати сильно», – зазначив Президент.

На переконання Глави держави, найголовніша санкція, яку необхідно застосувати щодо Росії, – це визнати її державою – спонсором тероризму.

Він також нагадав, що українська сторона нещодавно презентувала рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які підготувала міжнародна робоча група під керівництвом Андрія Єрмака і колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього договору щодо гарантій безпеки для України, який, на переконання Президента, міг би бути прикладом безпеки для всіх держав, які не є членами НАТО.

Володимир Зеленський висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки нашої держави увійшли такі партнери як США, Велика Британія, країни ЄС.

«Я думаю, що дуже важливо, щоб США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною», – резюмував він.

The Clinton Global Initiative (CGI) заснована у 2005 році колишнім Президентом США Біллом Клінтоном та об’єднує світових лідерів для створення й реалізації рішень для розв’язання найгостріших проблем світу. Цьогоріч у вересні CGI збирається одночасно з Генеральною Асамблеєю ООН. Під час цієї зустрічі понад тисячу учасників обговорюватимуть зміни клімату, інклюзивне економічне зростання, доступність охорони здоров’я, кризу біженців тощо.