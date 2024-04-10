Для подолання сьогоднішніх викликів потрібна максимальна єдність і взаємодія – Президент на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Чернівцях.

Глава держави наголосив, що це засідання відбулося на тлі серйозних викликів і загроз, які постали перед країною.

«Перше – ситуація з допомогою від наших партнерів. На жаль, частина підтримки гальмується, і треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості. Не втрачати часу, зміцнювати Україну. Водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із нашими партнерами, зокрема між громадами, щоб увага світу до України зберігалася», – зазначив він.

Володимир Зеленський акцентував, що зараз найбільше уваги має бути до енергетики. Держава працює над тим, щоб посилити протиповітряну оборону й отримати необхідне енергообладнання, але чітке розуміння потреб має бути в кожній громаді.

«Уже зараз на всіх рівнях маємо готуватися до наступного опалювального сезону: і громади, і урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії», – наголосив Президент.

Глава держави закликав проявляти максимальну увагу в кожній громаді до воїнів, які проходять лікування та реабілітацію, підтримувати їхні сім’ї, а також сприяти розвитку всіх оборонних виробництв і забезпечувати людей роботою.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що нині найскладніша ситуація на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та Запоріжжі. Він закликав інші регіони виявляти максимум солідарності з ними.

«Перемога є нашим абсолютним пріоритетом. Її складові – підтримка наших воїнів та реабілітація ветеранів, безпека населення та захист критичної інфраструктури, стимулювання розвитку економіки, підвищення ефективності управління та євроінтеграція», – зауважив він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в онлайн-режимі поінформував про нещодавні рішення парламенту, зокрема щодо мобілізації, та ухвалення в першому читанні законопроєкту про Бюро економічної безпеки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що зараз усі зусилля спрямовані на швидкий ремонт і відновлення об’єктів генерації, децентралізацію енергосистеми, залучення партнерів до допомоги енергосектору.

За його словами, в Україні вже є понад 120 малих когенераційних установок, які виробляють водночас електрику й тепло. Але такої кількості систем Україні недостатньо.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення профінансувати закупівлю засобів РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури. На будівництво оборонних рубежів уряд додатково виділив 3,9 млрд грн.

Представники Сил безпеки й оборони доповіли щодо протидії загрозам безпеці та державності в умовах воєнного стану.

У заході також узяли участь члени уряду та начальники обласних військових адміністрацій, дипломатичні представники держав-сусідок і партнерів України, президент Світового конгресу українців Павло Ґрод. Президентка Бундесрату Федеративної Республіки Німеччина Мануела Швезіг звернулася до учасників у відеоформаті.

Загалом були присутні 160 членів Конгресу, зокрема 78 очільників міст, сіл і селищ. Іще понад 1500 учасників приєдналися онлайн. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.