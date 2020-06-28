Для реалізації Програми співробітництва Швейцарії з Україною виділено 108 млн швейцарських франків – Володимир Зеленський

Для реалізації Швейцарської програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки передбачається виділення 108 млн швейцарських франків на гуманітарну та технічну допомогу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після завершення переговорів з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві.

Глава Української держави відзначив, що переговори з Президентом Швейцарської Конфедерації були плідними та змістовними. Сьогодні вперше в історії двосторонніх дипломатичних відносин Президент Швейцарії відвідує Україну з державним візитом.

«Без сумніву, Україні та Швейцарії цікаво розвивати подальше партнерство та двосторонню співпрацю… Ми домовились розвивати ті напрямки співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Їх визначає підписаний сьогодні Меморандум про партнерство щодо двосторонніх відносин», – повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після завершення українсько-швейцарських переговорів у Києві.

За його словами, документом започатковано Програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки, і для її реалізації швейцарська сторона виділила 108 млн швейцарських франків на гуманітарну й технічну допомогу.

Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів багато уваги було приділено питанню миру на Донбасі.

«Про ті кроки (говорили. – Ред.), які Україна спільно з партнерами робить для його настання. Дякую Швейцарії за чітку та послідовну підтримку нашого державного суверенітету та збереження обмежувальних заходів щодо Російської Федерації до моменту відновлення територіальної цілісності України», – наголосив Президент України.

Глава держави також подякував Швейцарії за надання гуманітарної допомоги українцям, постраждалим унаслідок війни на Донбасі, по обидва боки лінії розмежування. Також, за словами Президента, уряд Швейцарської Конфедерації готовий активно допомагати українцям Донбасу, зокрема в забезпеченні питною водою, шляхом модернізації інфраструктурних проектів.

Володимир Зеленський зауважив, що 23 липня разом зі швейцарською колегою планує відвідати прифронтову зону.

«Для мене є дуже важливим і цінним, коли світові лідери, які приїздять до України, разом зі мною вирушають на схід і бачать на власні очі, скільки лиха принесла Україні війна», – додав Володимир Зеленський.

На запитання журналістів він уточнив, що дату зустрічі лідерів держав у Нормандському форматі буде визначено найближчим часом.

«Ми розуміємо, що в принципі в нас є підтвердження з німецької сторони, підтвердження з французької сторони й погодження, що Російська Федерація теж не проти зустрічатися. Тому що, думаю, всі розуміють, як це важливо для нас усіх – зустрічатися в цьому форматі. Тому ми найближчим часом очікуємо дати зустрічі у Нормандському форматі», – сказав Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга наголосила на необхідності поглиблення співпраці між двома країнами.

«Україна вже понад 20 років є однією з основних країн у міжнародній співпраці Швейцарії… Зараз настав час, щоб розвивати наші відносини. Ми маємо використовувати все, чого ми досягли, щоб розвивати наш потенціал у економічному, політичному, науковому та культурному плані», – зауважила вона.

Симонетта Соммаруга також відзначила внесок Швейцарії у мирне врегулювання ситуації на Донбасі та привітала останні звільнення утримуваних осіб.

«Анексії Криму Швейцарія не визнає. Швейцарія вважає, що ООН та ОБСЄ мають негайно відправити туди представників міжнародних організацій з прав людини», – додала Президент Швейцарської Конфедерації.