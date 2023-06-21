Для українців і євреїв це спільна війна за власну історію – Андрій Єрмак на онлайн-зустрічі з представниками єврейської громади

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками єврейських організацій, єврейської громади та ізраїльських ЗМІ. До зустрічі приєдналися понад 50 учасників з усього світу.

Основною темою розмови стало об’єднання зусиль українців і євреїв у протидії антисемітизму у світі, відстоюванні історичної правди про цінність і внесок двох народів у світову історію, а також можливі напрями підтримки України у війні, розв’язаній Росією.

Очільник Офісу Глави держави висловив подяку за посилення підтримки нашої країни з боку єврейських громад, зокрема за вагому гуманітарну допомогу для найуразливіших груп українців.

Водночас він закликав учасників зустрічі сприяти посиленню військової допомоги нашій державі з боку Ізраїлю.

«Вважаю, що сьогодні саме Ізраїль може допомогти Україні в питанні захисту від іранських дронів. І ми дуже сподіваємося на створення спільної ініціативи щодо цього», – наголосив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що дві країни пов’язані не просто дружніми відносинами. Багато видатних євреїв народилися в Україні, і багато українців рятували євреїв у часи Другої світової війни.

«Це природно й історично, щоб були максимально дружні й партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Справжня дружба не має часових меж, і, безумовно, ми повинні бути разом і під час воєнних викликів, і під час миру, у який ми віримо та який, сподіваємося, дуже скоро прийде на українську землю», – зауважив керівник Офісу Президента.

За його словами, сьогодні Україна чітко визначила свій цивілізаційний шлях як демократичної європейської країни, у якій із глибокою повагою ставляться до всіх народів і вшановують пам’ять жертв Голодомору та Голокосту. Попри воєнні виклики Україна не зупиняє роботу щодо відновлення історичної правди про ці трагедії як усередині країни, так і на світовій арені. Імперіалістичні потуги Росії завжди були спрямовані на приниження цінності та значення як українського, так і єврейського народів. І висловлювання Володимира Путіна на адресу Президента України Володимира Зеленського ще раз підкреслюють це.

Андрій Єрмак подякував за відповідну реакцію представників єврейської громади: «Кремль не просто толерує, а підбурює зростання ксенофобії й антисемітизму не лише в Росії, а й в усьому світі. Саме тому вкрай важливою є рішуча публічна відповідь єврейських громадських діячів і прозора позиція політичного керівництва країни».

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що за підтримки Президента України Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з антисемітизмом. Андрій Єрмак також наголосив, що вкрай важливо зберегти єдність світової спільноти в підтримці України та посиленні санкцій щодо РФ, зокрема проти російських пропагандистів і всіх, хто підтримує російський режим.

У зустрічі взяли участь: радянський дисидент, ізраїльський політик і правозахисник Натан Щаранський, рабин, президент Об’єднаних єврейських організацій Вільямсбурга та Північного Брукліна Давід Нідерман, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, генеральний секретар Національного фонду Австрійської Республіки для жертв націонал-соціалізму Ханна Лессінг, голова правління Центру прав людини Рауля Валленберга Джей Розенцвейг і засновник Центру Ірвін Котлер, представник Інституту вивчення глобального антисемітизму та політики (ISGAP) Лариса Рутман, заступник голови Ради Федерації єврейських громад України, директор із міжнародних зв’язків рабин Рафаель Рутман, представники Всесвітньої організації прогресивного іудаїзму, ВААД, «Мойше Хаус», громади консервативного іудаїзму «Масорет», регіональних єврейських спільнот України та ізраїльських ЗМІ.