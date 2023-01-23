Для України дуже важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності й не вступила в цю ганебну війну – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Білорусь не має бажання вступати у розв’язану Росією війну проти України, водночас українські сили оборони готуються до будь-яких безпекових викликів. Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо в Києві.

«Ми не збиралися й не збираємося нападати на Білорусь. Це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності й не вступила попри вплив будь-кого в цю ганебну війну», – сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент України переконаний, що більшість білоруських громадян і військових не мають бажання застосовувати зброю проти українського народу. Водночас Глава держави не відкидає такого виклику з огляду на наявність на території Білорусі військ Російської Федерації.

«Наше завдання для військових поставлено – готуватися до будь-яких викликів. Це непросто, тому ми потребуємо допомоги партнерів, бо територія в нас дуже велика. Тому маємо обмеження щодо кількості амуніції. Тому маємо готуватися до будь-яких викликів», – зазначив він.

Володимир Зеленський подякував Фінляндії за допомогу Україні в питанні безпеки. Глава держави також висловив сподівання на підтримку нашої держави на шляху до членства в НАТО.

«Сьогодні ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити Україну броньованою технікою, включно з танками. Я дуже радий, що Фінляндія посідатиме там своє відповідне місце», – розповів Глава держави.