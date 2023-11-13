Для України принципово реалізувати всі сім рекомендацій Єврокомісії та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху в ЄС – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за цей день.

Зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим – сьогодні його день, день народження, 80 років.

Достойна людина, смілива. Захисник свого народу та всієї України.

Я відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України. Вважаю, що це абсолютно заслужено. Я подякував йому й за те, скільки він зробив для наших людей, для нашої свободи. Справді моральний авторитет. Я подякував і за те, що пан Мустафа-ага зараз разом із нами в боротьбі проти російської агресії.

Звичайно, ми говорили з ним про Крим, про захист наших людей на півострові. Ми пам’ятаємо про всі частинки нашої держави й маємо відновити свободу для всієї України без винятків.

Я дякую всім у світі, хто пам’ятає, що російська атака на міжнародний порядок, заснований на правилах, почалася саме з Криму. Саме з захоплення Криму Росія почала цю агресію та дестабілізацію. І важко уявити відновлення спокою для світу, якщо не повернути вкрадене Росією Україні. Відновлення нашої територіальної цілісності – це глобальна потреба.

Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз. Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує.

Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України.

Можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде.

Є важлива новина з Румунії: почав роботу центр підготовки пілотів F-16, там навчатимуться наші хлопці. Я дякую Президенту Румунії Йоханнісу та Премʼєр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі наші домовленості виконуються.

Були сьогодні й доповіді розвідки – керівника ГУР Буданова та керівника Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Дякую обом цим нашим структурам – кожному й кожній, хто в них служить, – і передусім за те, що Україна знає й знатиме, ЩО готує ворог і як відповідати – правильно, потужно. Як на землі, так і в Чорному морі.

І, звичайно, фронт.

Авдіївка, Мар’їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Купʼянськ, Запоріжжя, Херсонщина…

На кожному з цих напрямків складно. Але я дякую всім, хто стійкий. Дякую всім, хто не втрачає сили й позицій. Я дякую всім командирам, які дбають про солдатів. Усім бойовим медикам, які рятують життя. Всім нашим людям, які пам’ятають, що Україна живе завдяки тому, що є кому зупиняти ворога.

Слава нашим воїнам! Слава всім нашим героям!

Слава Україні!