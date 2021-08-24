Для Української держави важлива освіта, тому започатковується Президентський університет – Володимир Зеленський

Чинна влада переймається освітою та якістю підготовки майбутніх фахівців в Україні, тому й виникла ідея створення Президентського університету як прикладу вишу, де буде забезпечено гідні умови для навчання та роботи. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у спеціальному випуску програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Країна на освіту звертає увагу», – наголосив Глава держави, проте зауважив, що неможливо одразу побудувати чи модернізувати велику кількість навчальних закладів.

Зокрема, за його словами, закриття частини вишів задля підвищення якості освіти в решті навчальних закладів залишило б без роботи велику кількість працівників галузі. Тому, на думку Президента, зміни варто впроваджувати поступово.

Серед іншого, як зазначив Володимир Зеленський, було ініційовано створення Президентського університету, де готуватимуть високопрофесійних фахівців. Цей заклад освіти продемонструє, яким має бути якісний виш – з високими заробітними платами викладачів, хорошим матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням студентів, щоб їм не доводилося поєднувати освіту з роботою.

«Він чи вона не може паралельно працювати – треба навчатися, треба бути науковцем, треба бути експериментатором, треба бути розумною людиною та віддавати цьому своє життя», – зауважив Президент.

«Це (Президентський університет. – Ред.) не буде повністю підпорядковуватися Міністерству освіти. Це приклад. І якщо він запрацює – я хочу в це вірити, – то ми покажемо, що таке можливо робити з українських вишів», – резюмував Глава держави.