Для захисту життя українців і українок потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію у Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети «Іскандер». Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під’їзді зруйновані поверхи з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше.

Станом на цей час відомо про шістьох загиблих, серед них – дитина, дівчинка, її звали Дар’я. Їй було лише десять років... Разом із нею загинула її мама, її звали Наталія… Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких…

69 людей постраждали. Десятки зараз у лікарнях. Серед них є й ті, хто в тяжкому стані. Усім надається необхідна допомога. І я дякую кожному й кожній, хто бореться за життя людей! Рятувальна операція була складною. Падали частини конструкції будинку. На рівні четвертого поверху – пожежа. Загалом до порятунку були залучені понад 350 працівників ДСНС, поліції, комунальних служб. Допомагали волонтери. Вдячний усім!

Особливо відзначу сьогодні за рятувальну операцію у Кривому Розі таких працівників ДСНС, як лейтенант Вадим Кучкурда, молодший сержант Володимир Гембіхнер, старшина Віктор Іліка та Сергій Бицко – заступник командира державного воєнізованого гірничорятувального загону. Поліцейські: підполковник Микола Гармаш, капітан Роман Бондарчук. Лікарі Владислав Волошин і Костянтин Ісайченков. Нацгвардійці: сержант Андрій Головін, капітан Денис Терещенко. Комунальники Сергій Дмитрієв та Андрій Шайда. Волонтери Лариса Сидоренко та Вікторія Третяк. Дякую!

Дуже важливо, коли всі разом захищаємо життя, допомагаємо долати російський терор!

За попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкоя. І це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення.

І зараз з’являється дедалі більше й більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї. І, до речі, ми неодноразово надавали таку інформацію нашим партнерам у закритому режимі.

Треба діяти усім разом. Суттєво посилювати санкції за терор. Суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. Та відповідати рішучістю – саме рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей.

Сьогодні ж російські нелюди обстріляли Херсон. З артилерії. Загинув працівник поліції. Мої співчуття. Поранені дев’ять людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського об’єднання «Місто сили»…

Попри будь-який російський терор, попри будь-які спроби Росії шантажувати світ спільної нашої сили – усіх у світі, хто цінує життя, – достатньо, щоб подолати зло. Ми можемо не лише завдати поразки державі-терористу, а й забезпечити перемогу справедливості. Коли всі, хто винен у терорі, нестимуть відповідальність. Але для цього потрібно щодня, щотижня, щомісяця збільшувати нашу співпрацю та збільшувати тиск на агресора. І я дякую всім у світі, хто саме так і робить!

Я дякую всім, хто захищає свободу й людяність разом з Україною!

І, звичайно, наші воїни. Бахмут. Весь Донбас, Оріхів та всі наші південні позиції, кордон, і кожен та кожна, хто береже спокій регіонів нашої держави. Наші захисники й захисниці неба.

Дякую вам, наші герої! Працюємо над новою зброєю для вас! Разом наближаємо перемогу!

Слава Україні!