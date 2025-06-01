Для закінчення війни потрібна подальша оборонна підтримка України та дипломатія, підкріплена сильними кроками – Володимир Зеленський

Є реальна можливість закінчити війну попри подальшу реалізацію Росією своїх агресивних намірів, і для цього необхідна підтримка оборони України та дипломатія, наповнена справжнім змістом і забезпечена дієвими кроками. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Вільнюському саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн.

Глава держави подякував партнерам за всі пакети підтримки й кожну інвестицію у виробництво зброї в Україні, а також за розвиток власних оборонних виробництв.

«Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення – наша вчорашня операція «Павутина» це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що зараз делегація України вже перебуває в Стамбулі й українська сторона готова до необхідних кроків заради миру. За його словами, відправною точкою має стати припинення вогню та гуманітарні кроки – звільнення полонених і повернення викрадених дітей.

«Усі ключові питання можна вирішити на рівні лідерів. І якщо Росія знехтує навіть цим початковим порядком денним, і якщо стамбульська зустріч нічого не принесе, це явно означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції – у межах 18-го пакета ЄС і з боку Сполучених Штатів, зокрема, сильніші санкції, які обіцяв Президент Трамп», – наголосив Глава держави.

Крім того, дуже важливо зберегти міцний зв'язок між Європою та США. Потрібно якомога більше точок дотику, зокрема, на саміті НАТО в кінці червня.

«Росія не може мати права вето на рішення НАТО або впливу на Альянс чи його учасників. Цей принцип має залишатися незмінним. Євроатлантична безпека – це справа євроатлантичних країн», – підсумував Президент.

«Бухарестська девʼятка» (B9) – ініціатива, започаткована 2015 року під час саміту в Бухаресті дев’ятьма країнами Центральної та Східної Європи – членами НАТО для зміцнення військової співпраці. До її складу ввійшли Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія. У цьогорічному саміті також беруть участь Україна, нордичні країни (Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія) та Генсек НАТО Марк Рютте.