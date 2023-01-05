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До дня народження Василя Стуса: митець потрібен своєму народові, коли його творчість зливається з криком нації

6 січня 2023 року - 12:40

Сьогодні – 85 років від дня народження великого українського поета Василя Стуса.

Незламний політв’язень радянських концтаборів, правозахисник, борець за незалежність України, він став символом національної гідності та честі.

Блаженніший Любомир Гузар відзначав, що Василь Стус навіть у радянських політичних таборах залишався вільною людиною, що наявність таких людей давала змогу вважати наш народ волелюбним.

Сам Василь Стус писав: «Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тоді, коли його творчість зливається з криком його нації».

Тож борець і митець Василь Стус потрібен Україні сьогодні й завжди – як опора у відстоюванні свободи та незалежності, як приклад відданості рідній країні, як приклад стійкості та незборимості, коли йдеться про найважливіші людські цінності.

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