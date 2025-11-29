До Глобальної коаліції українських студій приєдналися одразу 12 закладів освіти Франції – Олена Зеленська

Під час візиту до Франції перша леді України Олена Зеленська разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та генеральним директором Українського інституту Володимиром Шейком зустрілася в Сорбонні з академічною спільнотою країни й керівниками провідних закладів освіти.

Дружина Президента подякувала за підтримку українських студентів і науковців.

«Також вдячна Франції за новий крок. Одразу 12 визначних французьких закладів освіти долучається до Глобальної коаліції українських студій – проєкту з академічного вивчення України», – наголосила вона.

До спільноти приєдналися: Sorbonne Université, Université de Lorraine, Université Rennes 2, INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Nantes Université, HEIP (Hautes Études Internationales et Politiques), CEDS (Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques), Université Paris Panthéon-Assas, Université de Rennes (лист про наміри), Sciences Po Rennes (лист про наміри). Загалом коаліція налічує вже 44 члени з 15 країн світу.

«Соцмережі та гучні заголовки нині замінили багатьом людям справжні знання. Ми пропонуємо протиставити цьому глибокі, академічні знання. Ми хочемо запропонувати слухачам студій об’єктивні факти та їх аналіз, усю нашу історію, культурологію, суспільні науки, щоб кожен отримав найповнішу інформацію й сам зробив висновки», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська також представила глобальну кампанію на підтримку освіти «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який» (Every Generation Leaves Its Mark. Education Shapes Its Legacy), запущену за результатами 5-го Саміту перших леді та джентльменів. Ця кампанія вже охопила 32 країни, включно з Францією.

Крім того, у приміщенні Сорбонни українська делегація презентувала інсталяцію «Дуальна парта», пошкоджена половина якої символізує вплив війни, а ціла – силу освіти.

«Нам усім, усім країнам дуже потрібна людяна та якісна освіта як антидот до упереджень, нетерпимості, сучасного варварства. Це не лише про сьогодення. Це про те, якою буде Європа за десять, двадцять, п’ятдесят років», – підсумувала Олена Зеленська.