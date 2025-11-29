Працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться – Президент

Принциповість позицій зараз, у підготовці відповідної угоди, є довгостроковістю миру після цієї війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного з Президентом Франції Емманюелем Макроном спілкування з журналістами в Єлисейському палаці в Парижі.

Глава держави подякував за постійну увагу, підтримку та зусилля для закінчення війни всім партнерам, і зокрема Президенту США Дональду Трампу.

Сьогодні президенти України та Франції провели спільну розмову з європейськими лідерами, на якій були представлені Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генсек НАТО. Також відбулася окрема розмова з керівником української переговорної делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, спецпредставником Президента США Стівеном Віткоффом і Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Зараз особливі дні, коли дійсно багато може змінитися, причому щодня. Вчора були перемовини української делегації в Америці. Завтра, як ми всі вже знаємо, представник Президента Сполучених Штатів буде в Росії. Ми дуже стараємося закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, активна й чесна робота України, Європи та США заради миру й гарантованої безпеки зможе забезпечити довгострокові інтереси демократичного світу.

«Хоч, буває, виглядає, що кожен сам по собі – Америка, Європа, – ми всі однаково, повірте, однаково потребуємо безпеки та нормального економічного розвитку. І це наш спільний інтерес. Отже, спільний інтерес – жити без війни», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія має закінчити війну, яку вона розпочала, і спільні дії партнерів сприяють цьому.

Глава держави також розповів про наслідки російського ракетного удару по Дніпру. Президент Франції висловив співчуття українцям, які втратили своїх рідних та близьких унаслідок цієї атаки. Володимир Зеленський наголосив, що Росія щодня здійснює такі обстріли. Важливо забезпечити дієвий захист і гарантії безпеки для України, щоб не допустити третього російського вторгнення.

«Коли ми говоримо про мир, це чітко зрозуміло, що в кожного повинна бути своя роль. Росія повинна припинити агресію, а вона поки що жодної ознаки цього не подала. Україна – єдина, хто може вести перемовини про території, бо це її території, які визнані міжнародним правом», – додав Емманюель Макрон.

Президент України акцентував, що війна не повинна стати прибутковою справою, і саме тому є принципові позиції щодо санкцій, відповідальності за злочини війни, юридичного статусу українських територій, які зараз займають російські окупаційні війська, російських активів та обов’язку реконструкції.

«Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше й триваліше буде мир. І це залежить не тільки від України, а від нашої об’єднаної позиції у Європі, від позиції Сполучених Штатів Америки. Це не тільки те, коли закінчиться ця війна, але й те, як довго не буде загрозою війна наступна. Принциповість позицій зараз, у підготовці відповідної угоди, – це довгостроковість миру після цієї війни», – підсумував Володимир Зеленський.