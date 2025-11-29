Заява Президента України під час спільного з Президентом Франції спілкування з журналістами

Дякую тобі, Емманюелю, за дійсно наші дружні відносини, і дякую за підтримку Францією України!

Високо дуже ціную наші зустрічі, нашу кооперацію, твою особисту підтримку. Дякую тобі!

Шановний пане Президенте!

Шановні журналісти!

Я хочу вам окремо всім подякувати за увагу до України, за таку сильну, незмінну підтримку, яка продовжується. На жаль, продовжується війна, тому ми й розраховуємо на продовження цієї підтримки.

Ми ґрунтовно сьогодні поговорили з Президентом Франції, з Емманюелем. Я поінформував про роботу нашої делегації, про доповіді з Флориди, Емманюель дав свою оцінку, і я ціную всі твої поради, дуже дякую тобі. Ми говорили з європейськими лідерами – про це Президент уже сказав: Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генсек НАТО. І дякую за цю допомогу, організацію цієї бесіди сьогодні, вона була важлива, дуже важлива. Також дякуємо за допомогу й Президенту Трампу, за роботу його команди з нашою делегацією. Ми разом з Емманюелем також говорили сьогодні з нашими делегаціями, були в контакті з Рустемом Умєровим, українським представником, та Стівом Віткоффом, американцем. Також був Кір Стармер із нами на цьому дзвінку. Будуть іще контакти, будуть ще зустрічі.

Зараз особливі дні, коли дійсно багато може змінитися, причому щодня. Вчора були перемовини української делегації в Америці. Завтра, як ми всі вже знаємо, представник Президента Сполучених Штатів буде в Росії. Ми дуже стараємося закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. І якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру й саме для гарантованої безпеки, то в нас може вийти саме так, як потрібно для України, для Європи і теж, я впевнений, для Америки – для довгострокових інтересів демократичного світу. Хоч, буває, виглядає, що кожен сам по собі – Америка, Європа, – ми всі однаково, повірте, однаково потребуємо безпеки та нормального економічного розвитку. І це наш спільний інтерес. Отже, спільний інтерес – жити без війни. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала і яку вона і продовжує. Це тільки її війна, і саме Росія повинна поставити крапку в цій її агресії. Наші спільні дії цьому сприяють.

Пріоритети України – вони очевидні. Передусім – захист і гарантії безпеки, гарантії збереження незалежності України, збереження нашого суверенітету. Ми захистимо це. Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться і що не буде будь-якого зриву домовленостей про закінчення війни. Росія вже стільки разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори, і зривати мир Росії дуже легко, тому потрібні надійні гарантії безпеки для України, для всіх нас, українців. Ви всі бачите, як змінилася війна за ці майже чотири роки російського повномасштабного вторгнення. Ударні дрони, ракети значно сильніше, значно масованіше. І росіяни бʼють по Україні, і ви знаєте, б’ють кожного дня, сьогодні був жорстокий ракетний удар по нашому місту, по Дніпру – на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. І таку загрозу ударів треба прибрати. І тому контроль за безпекою – це теж вагоме питання, і його треба вирішувати.

Я вдячний Франції, всім нашим партнерам, які в рамках Коаліції охочих це готують – реальну безпеку. Так само ми маємо гарантувати, що сама ж Росія не відчує для себе чогось такого, що буде сприйматися нею як винагорода за цю війну. Війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки. Тому ми займаємо принципові позиції і щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обовʼязку реконструкції – агресор повинен платити за агресію. Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше й триваліше буде мир. І це залежить не тільки від України, а від нашої об’єднаної позиції у Європі, від позиції Сполучених Штатів Америки – це не тільки те, коли закінчиться ця війна, але й те, як довго не буде загрозою війна наступна. Принциповість позицій зараз, у підготовці відповідної угоди, – це довгостроковість миру після цієї війни. Всі партнери мають це однаково розуміти, однаково розуміти всі виклики й ризики.

Ще одне. Зараз, у грудні, у Франції – і про це сказав Емманюель – стартує час України в культурному вимірі, починається культурний сезон України у Франції, і це підкреслює, яку вагу мають наші відносини і яке значення України для всієї Європи. Перші леді України та Франції працюють заради цього. Я дякую кожному університету Франції – 12 університетів підключились до українських студій. Дякую всім іншим французьким освітнім та культурним інституціям за підтримку, за допомогу, які взяли до себе в роботу українські освітні та культурні проєкти. Для нас це дуже важливо. Культура завжди зміцнює політику, і ми працюємо заради найбільш міцних відносин із Францією – найбільш міцних із можливого. Саме так, я впевнений, і буде.

Безумовно, ми сьогодні обговорили – тема головна – це закінчення війни й підтримка наших партнерів, безумовно, підтримка Франції, але піднімали й питання наших двосторонніх відносин. Я дуже дякую за останній пакет, я сказав, оборонний пакет. Для нас він дуже важливий. І почалося постачання. Дуже дякую тобі, Емманюелю, і всім інституціям, які пришвидшують такий процес. Ми обговорювали і літаки, і ППО, і, безумовно, це завжди в нашій адженді. Також говорили трішки про наші економічні відносини, піднімали тему щодо визнання наших водійських прав. Багато питань у роботі.

Я дякую за таку велику підтримку вашої країни наших людей. Дякую ще раз.

Слава Україні!

Дякую, Емманюелю!