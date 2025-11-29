Володимир Зеленський та Емманюель Макрон узгодили наступні кроки на шляху до досягнення реального миру

У Єлисейському палаці в Парижі Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном у форматі тет-а-тет.

Основна тема – перемовини заради закінчення війни та гарантії безпеки. Глава держави поінформував про деталі вчорашньої зустрічі з американською стороною у Сполучених Штатах Америки.

«Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить», – наголосив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі.

Президент України зазначив, що сьогодні відбудуться переговори також з іншими лідерами.