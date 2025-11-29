Президент:

Відео
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

останні новини

Президент провів спільну телефонну розмову з європейськими лідерами та Генеральним секретарем НАТО

1 грудня 2025 року - 17:19

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон узгодили наступні кроки на шляху до досягнення реального миру

1 грудня 2025 року - 16:52

Президенти України та Фінляндії скоординували спільні позиції

1 грудня 2025 року - 11:57

Президент України провів телефонні розмови з Президенткою Єврокомісії та Генсеком НАТО

30 листопада 2025 року - 19:09

Фотогалерея
Робочий візит Президента України до Франції
Робочий візит Президента України до Франції

1 грудня 2025 року - 16:50

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон узгодили наступні кроки на шляху до досягнення реального миру

У Єлисейському палаці в Парижі Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном у форматі тет-а-тет.

Основна тема – перемовини заради закінчення війни та гарантії безпеки. Глава держави поінформував про деталі вчорашньої зустрічі з американською стороною у Сполучених Штатах Америки.

«Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить», – наголосив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі.

Президент України зазначив, що сьогодні відбудуться переговори також з іншими лідерами.

Робочий візит Президента України до Франції

1 грудня 2025 року - 16:50
