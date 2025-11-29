Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом

30 листопада 2025 року - 13:27

Президент призначив Оксану Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

30 листопада 2025 року - 13:07

Україна синхронізувала санкції зі США, а також запровадила обмежувальні заходи щодо осіб, причетних до діяльності злочинного центру «Рубікон»

30 листопада 2025 року - 11:38

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом

30 листопада 2025 року - 13:27

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави подякував за незмінну підтримку та майже щоденну координацію.

Лідери обмінялися інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив.

Володимир Зеленський поінформував Александра Стубба про те, до чого українська делегація готується на переговорах у США, та про отримані від американської сторони сигнали.

Президент України зазначив, що на тижні буде багато роботи з партнерами у Європі, і важливо, щоб усі були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію, як на єдину причину цієї війни, може реально спрацювати заради миру.

Версія для друку