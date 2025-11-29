Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави подякував за незмінну підтримку та майже щоденну координацію.

Лідери обмінялися інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив.

Володимир Зеленський поінформував Александра Стубба про те, до чого українська делегація готується на переговорах у США, та про отримані від американської сторони сигнали.

Президент України зазначив, що на тижні буде багато роботи з партнерами у Європі, і важливо, щоб усі були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію, як на єдину причину цієї війни, може реально спрацювати заради миру.