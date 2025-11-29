Президент призначив Оксану Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової радницею Глави держави з питань відбудови України та інвестицій поза штатом на громадських засадах.

Нещодавно Оксана Маркарова завершила каденцію Посла України в США (2021–2025 рр.) та представника України в Організації американських держав. Вона має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також у залученні інвестицій.

Під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України Оксана Маркарова створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів.

Радниця консультуватиме Президента з питань, пов’язаних із покращенням бізнес-клімату, посиленням фінансової стійкості держави, залученням інвестицій та плануванням відбудови разом зі стратегічними партнерами України.