29 листопада 2025 року - 19:01

Україна синхронізувала санкції зі США, а також запровадила обмежувальні заходи щодо осіб, причетних до діяльності злочинного центру «Рубікон»

30 листопада 2025 року - 11:38

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. Вони стосуються синхронізації санкцій зі США й запровадження обмежень проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом та експлуатацією російських дронів різних типів.

У межах пакета, синхронізованого зі Сполученими Штатами, Україна застосувала санкції проти 26 юридичних осіб Росії, що пов’язані з енергетичним сектором. Серед них – компанія «Роснєфть», її підприємства, а також компанії, що входять до групи «Лукойл». Американські санкції вдарили по тих частинах галузі, які дають близько 55 % видобутку російської нафти.

Загалом із початку року Україна синхронізувала вже 13 пакетів санкцій із партнерами: Великою Британією, Канадою, США, Японією та Європейським Союзом.

Другим указом запроваджені санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, які пов’язані з виробництвом, навчанням та експлуатацією російських дронів. Серед них – особи, що причетні до діяльності злочинного центру «Рубікон», який випробовує нові зразки озброєння та бере участь у бойових діях проти України.

Також санкції запроваджені проти російських компаній, які залучені до розробки й виробництва розвідувальних та ударних БпЛА, FPV-дронів і безпілотних авіаційних комплексів. Крім того, обмеження застосовані проти так званих російських благодійних фондів і добровольчих рухів, які надають підтримку російським окупантам, і проти російських мобільних операторів, що забезпечують БпЛА Shahed sim-картками для навігації та керування.

Глава держави й радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорили пріоритети санкційної політики до кінця року. Запроваджені санкції вже мають серйозний вплив на Росію, тому тиск на неї треба збільшувати. Серед основних завдань – подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета Європейського Союзу, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського військово-промислового комплексу, колаборантів і пропагандистів.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №870/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 листопада 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №871/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 листопада 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
