Фундація Олени Зеленської облаштувала сучасне укриття в опорному ліцеї на Київщині та запускає проєкт «Безпечна школа»

Перша леді Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації, Послом Австрії в Україні Робертом Мюллером і керівником управління будівлями та нерухомістю землі Нижня Австрія Крістофом Рейтером відвідала один із ліцеїв у Кагарлику на Київщині.

Фундація відновила та облаштувала в закладі укриття площею близько 800 кв. м. У ліцеї навчається майже 900 дітей, третина з яких щодня приїздить із навколишніх сіл.

Олена Зеленська подякувала партнерам за допомогу – завдяки підтримці Нижньої Австрії у відремонтованому укритті є простори для навчання й відпочинку, забезпечений повний безбар’єрний доступ. Рятувальники, поліцейські й фахівці екстреної медичної допомоги проводять тренінги для учнів із мінної та пожежної безпеки, правил дорожнього руху та домедичної допомоги.

«Сьогодні школа має бути не просто захищеним приміщенням, а повноцінним простором для життя – із теплом і світлом, гарячою їжею та відчуттям звичного ритму дня. Саме тому ми у Фундації поступово розширюємо підхід і працюємо не лише над укриттями, а й над іншими критично важливими елементами освітньої інфраструктури», – зазначила перша леді.

За словами дружини Президента, Фундація запускає новий комплексний проєкт «Безпечна школа». В межах цієї ініціативи в кагарлицькому ліцеї запланована модернізація харчоблока: ремонт кухні та їдальні, встановлення сучасного технологічного обладнання та оновлення меблів. Після модернізації харчоблок зможе забезпечити збалансованим харчуванням іще близько 400 дітей із п’яти сусідніх закладів.

«Ми переконані, що навіть у час війни діти мають навчатися в безпечних, гідних і комфортних умовах. Саме над цим щодня працює наша команда, комплексно підтримуючи заклади освіти, щоб кожна дитина мала змогу розвиватися у середовищі, яке відповідає її потребам і безпеці», – наголосила Олена Зеленська.

З минулого року Фундація відновила та облаштувала більш ніж 30 укриттів у школах і садочках на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Дніпровщині, Одещині, Сумщині та в Запоріжжі. У 2026-му заплановане відновлення та облаштування ще щонайменше 50 укриттів.