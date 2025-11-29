Президент:

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

Президент України провів телефонні розмови з Президенткою Єврокомісії та Генсеком НАТО

30 листопада 2025 року - 19:09

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом

30 листопада 2025 року - 13:27

Президент призначив Оксану Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

30 листопада 2025 року - 13:07

Україна синхронізувала санкції зі США, а також запровадила обмежувальні заходи щодо осіб, причетних до діяльності злочинного центру «Рубікон»

30 листопада 2025 року - 11:38

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн за підтримку. Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією.

Лідери обговорили ситуацію в дипломатії та мають спільний погляд на ключові питання.

Володимир Зеленський відзначив, що Президентка Єврокомісії дуже уважно сприймає необхідність посилення стійкості України в умовах постійних російських ударів по українській інфраструктурі та енергетиці.

Під час розмови з Марком Рютте Президент обговорив порядок денний на найближчі дні, які будуть дуже важливими, та подякував за підтримку.

Сторони тісно координують свої кроки. Глава держави наголосив, що в активності України та всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть спільні заходи та спільні позиції.

Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися продовжити контакти протягом найближчих днів.

