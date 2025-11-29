Президент України провів телефонні розмови з Президенткою Єврокомісії та Генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн за підтримку. Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією.

Лідери обговорили ситуацію в дипломатії та мають спільний погляд на ключові питання.

Володимир Зеленський відзначив, що Президентка Єврокомісії дуже уважно сприймає необхідність посилення стійкості України в умовах постійних російських ударів по українській інфраструктурі та енергетиці.

Під час розмови з Марком Рютте Президент обговорив порядок денний на найближчі дні, які будуть дуже важливими, та подякував за підтримку.

Сторони тісно координують свої кроки. Глава держави наголосив, що в активності України та всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть спільні заходи та спільні позиції.

Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися продовжити контакти протягом найближчих днів.