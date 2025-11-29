Президенти України та Фінляндії скоординували спільні позиції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, щоб продовжити координацію позицій.

Глава держави поінформував про конструктивну роботу української делегації в Америці вчора. Президент України зазначив, що є непрості речі, щодо яких іще треба попрацювати. Українські представники повернуться у Європу цими днями, і після повної доповіді про перебіг перемовин будуть визначатися подальші дії України.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, 1 грудня, заплановані переговори з друзями у Європі. Буде дуже змістовний день із чіткими пріоритетами: дипломатія, оборона, енергетика.

Глава держави подякував усім, хто допомагає Україні.