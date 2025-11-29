Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України та Фінляндії скоординували спільні позиції

1 грудня 2025 року - 11:57

Президент України провів телефонні розмови з Президенткою Єврокомісії та Генсеком НАТО

30 листопада 2025 року - 19:09

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом

30 листопада 2025 року - 13:27

Президент призначив Оксану Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

30 листопада 2025 року - 13:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Фінляндії скоординували спільні позиції

1 грудня 2025 року - 11:57

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, щоб продовжити координацію позицій.

Глава держави поінформував про конструктивну роботу української делегації в Америці вчора. Президент України зазначив, що є непрості речі, щодо яких іще треба попрацювати. Українські представники повернуться у Європу цими днями, і після повної доповіді про перебіг перемовин будуть визначатися подальші дії України.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, 1 грудня, заплановані переговори з друзями у Європі. Буде дуже змістовний день із чіткими пріоритетами: дипломатія, оборона, енергетика.

Глава держави подякував усім, хто допомагає Україні.

 

Версія для друку