Президент провів спільну телефонну розмову з європейськими лідерами та Генеральним секретарем НАТО

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

У Парижі Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Франції Емманюелем Макроном провів спільну телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Лідери обговорили ключові пріоритети, зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді та підготовку зустрічей у Європі. Значна частина Європи разом, і це дуже допомагає захищати спільні інтереси. Лідери однаково сприймають, що війну треба закінчувати достойно.

Глава держави наголосив: важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для стійкості і України, і всієї Європи. Сторони домовилися й надалі координуватися.

Володимир Зеленський подякував усім за підтримку.

