До Києва прибув четвертий евакуаційний рейс із Сирії

За координації Президента України Володимира Зеленського до Києва прибув літак з українською родиною, яка понад два роки перебувала в таборі закритого типу «Родж» на півночі Сирії. Сьогодні вранці кримчанка Іман та четверо її дітей безпечно повернулися в Україну.

«Вкотре ми виконали завдання Президента стосовно того, що ми не кидаємо своїх у будь-якій точці світу. Сьогодні поборолися ще за одну родину, яка прилетіла з табору «Родж», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, зустрічаючи українську сім'ю в аеропорту «Київ».

За його словами, це – четвертий рейс евакуаційної операції з Сирії, і невдовзі буде наступний.

«Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишилися в таборах «Аль-Хол» і «Родж», але, на жаль, табір «Аль-Хол» у північній Сирії, перебуває на карантині через COVID-19. Невдовзі ми плануємо цих останніх наших громадян доставити в Україну», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Роман Машовець зауважив, що такі операції проводяться спільно Міністерством закордонних справ України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони та іншими відомствами. Вони відбуваються регулярно задля порятунку кожного українського громадянина, який потрапив у біду, у якій би точці світу це не сталося.

«Кожне життя українця для нашої держави є найвищою цінністю. Тому українська влада робить усе можливе, а коли треба – й неможливе, щоб врятувати українських громадян, де б вони не перебували, якщо вони опиняються у складній ситуації, як зараз ця родина», – наголосила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона повідомила, що триває велика робота з визволення українських громадян з таборів у Сирії.

«Якщо говорити про табір «Родж», то це – остання наша родина, яку врятували з того табору. Ще залишається 11 родин, які вже вивезені з табору «Аль-Хол», але вони поки що перебувають у режимі очікування через карантинні заходи. Це буде п’ятий рейс», – розповіла Ганна Маляр.

Т. в. о. директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Роман Недільський зазначив, що успішна евакуаційна операція стала можливою завдяки добре скоординованій роботі МЗС, Міністерства оборони та інших відомств за дорученням Президента України.

«Хочу запевнити, що всі, хто залишається в таборах, будуть повернуті, тому що для нас важлива доля кожного громадянина України, який перебуває за кордоном. Будь-хто, хто має український паспорт, – його безпека буде забезпечена, і всіх повернемо. Ми це демонстрували неодноразово. Ми повернули всіх, коли почалася пандемія COVID-19, ми повернули всіх з Афганістану та продовжуємо це робити. Так само всі сім’ї, які перебували в таборах, будуть повернуті в Україну», – наголосив Роман Недільський.

Він подякував українським дипломатам, зокрема Посольству України в Іраку, розвідникам та почесному консулу України в Ербілі доктору Фархану Алі, який дуже допоміг у здійсненні нинішньої рятувальної операції.

Координатор об'єднання родичів за повернення дітей із Сирії Фатіма Бойко також подякувала Президентові України, дипломатам, військовим та журналістам, які висвітлювали цей процес.

«Хочу подякувати консулу України в Багдаді, консулу Фархаду Алі, всім, хто допомагав у поверненні жінок. Я дуже сподіваюсь, що інші жінки та діти будуть повернуті. Зараз там карантин, і нам не дозволяють забрати їх через карантин. Я дуже сподіваюсь, що ми повернемо інших», – сказала вона.