До початку війни союзники рекомендували нам рити окопи, а ми їм казали: дайте зброю – Президент України

Повномасштабне російське вторгнення на територію України неможливо було відбити одразу через те, що ворог наступав одночасно з кількох напрямів і використовував велику кількість живої сили. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучим телемарафону «Єдині новини».

Глава держави зазначив, що Україна готувалася до повномасштабної російської агресії, але способів і обсягу цього вторгнення ніхто не знав до кінця.

«Одна справа – коли ти розумієш, що з боку Білорусі підуть танки. А інша – що Росія піде через Білорусь на тебе, інша справа, що з Білорусі летять ракети. Здається, що різниця невелика. Попереджали, були меседжі, що з того боку може початися наступ технікою. Але різниця велика: ти воюєш із тими силами й засобами, які на території Білорусі, які переходять через територію Білорусі та йдуть в Україну, чи ти воюєш із двома країнами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готувалася до різних сценаріїв вторгнення, і наша держава володіла достатніми обсягами інформації про наміри ворога.

«З погляду обсягу тих сил, які застосувала Російська Федерація, використовуючи все, навіть резерв, «тиху» мобілізацію... Зосередження було і в Криму, і в Білорусі, і на інших напрямках… Уздовж кордонів вони зосередили велику кількість (сил. – Ред.) ще за рік до цього. Я думаю, що на сьогодні з таким обсягом жодна країна Європи не впоралась би», – зауважив Глава держави.

Він зазначив, що за оцінками аналітиків наша держава не могла впоратися з повномасштабним вторгненням Росії хоча б тому, що Україна у 28 разів менша за площею і при цьому доволі велика територіально.

«Коли на тебе наступає велика армія, ти не можеш зосередити сили навколо, наприклад, Києва. Тобі треба дивитися й забезпечити ППО, танки, техніку, БМП, найголовніше – професійних кадрових військових (по всій території країни. – Ред.)», – пояснив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що для захисту такої території, яку займає Україна, армія повинна налічувати не 250 тисяч особового складу, а значно більше. Глава держави нагадав, що на початку року він підписав указ про збільшення чисельності особового складу ЗСУ на 100 тисяч військових.

«Але навіть плюс 100 тисяч не могли їх (війська агресора. – Ред.) зупинити. Сьогодні – 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють», – сказав Глава держави.

Крім того, за словами Президента, на початку вторгнення ворог завдав ударів по українській артилерії та силах протиповітряної оборони. Водночас, як зазначив Володимир Зеленський, Україна непогано підготувалася до вторгнення, і було багато речей, про які ворог не знав і які потім спрацювали проти нього.

Глава держави переконаний: зараз Україна має швидко забезпечувати свою армію сучасним озброєнням, яке дасть змогу захистити всю територію.

«У країн НАТО є відповідна зброя – є «Петріоти», є серйозні засоби ППО, які спроможні захистити небо від ракетних ударів», – зазначив він.

Президент заявив, що Збройні Сили України мають перейти від радянської техніки до новітніх зразків озброєння, які застосовують країни НАТО.

«Але це великі-великі гроші не тільки на переобладнання. Нам треба перейти з радянської зброї на зразки НАТО. А якщо ти країна – не член НАТО, як ти можеш це зробити, якщо тобі не дають ліцензій, не продають нічого, як це було до війни», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що деякі партнери до початку війни рекомендували Україні рити окопи.

«Риючи окопи, неможливо зробити те, що зробили ми. Тому що лопатою перемогти у війні неможливо. Вони нам казали: рийте окопи. А ми їм казали: дайте зброю», – розповів Глава держави.