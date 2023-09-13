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До річниці звільнення Харківщини «Укрпошта» разом з Офісом Президента випустила поштовий блок «Міста Героїв»

14 вересня 2023 року - 20:42

До річниці звільнення Харківщини «Укрпошта» разом з Офісом Президента випустила поштовий блок «Міста Героїв»

«Укрпошта» випустила поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову. Марки продовжують серію ініційованої Офісом Президента України комунікаційної кампанії «Міста Героїв», яка розповідає про населені пункти та їхніх жителів, які чинили спротив російській агресії.

Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» відбулося 14 вересня в Києві та Харкові.

На поштових марках зображено емоційні моменти підняття українського прапора в Балаклії, Куп’янську й Ізюмі та «сталеву» оборону Харкова.

Нескореність жителів Харківщини, які відчайдушно чинили опір загарбникам, а також відважність і самовідданість захисників області, які звільняли її торік у вересні, увійдуть у підручники не лише української, а й світової історії.

Придбати поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина» можна буде у відділеннях поштового зв’язку та онлайн в офіційному інтернет-магазині «Укрпошти».

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