До «Великого будівництва» у 2021 році буде включено створення легкоатлетичного манежу у фізкультурному центрі «Олімп» у Кремінній – Володимир Зеленський

Перебуваючи з робочою поїздкою у Луганській області, Президент України Володимир Зеленський відвідав комунальну установу «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» у м. Кремінній.

Директор закладу Юрій Іщенко ознайомив Главу держави з роботою Центру та перебігом реконструкції у ньому.

Зокрема, в будівлі басейну були облаштовані душові, санвузол, кімната для тренерів, роздягальні, вестибюль та нова чаша басейну. Також створено сучасний важкоатлетичний зал, що має шість помостів, з роздягальнею, душовою, санвузлом, тренерською кімнатою. Зал забезпечено спортивним обладнанням.

На території Центру також було оновлено спортивний майданчик для ігрових видів спорту: облаштовано штучне покриття та встановлено сучасне освітлення.

Володимир Зеленський оглянув стадіон для тренування легкоатлетів, плавальний басейн, тренажерну залу для занять важкою атлетикою.

Президент поцікавився у спортсменів, що може зробити влада для поліпшення умов їхнього тренування й підвищення досягнень, та на їхнє прохання пообіцяв включити до програми «Велике будівництво» на наступний рік спорудження легкоатлетичного манежу на території Центру.