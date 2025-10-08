Добропільська контрнаступальна операція зірвала російську літню наступальну кампанію – Президент

Добропільська контрнаступальна операція дуже складна, але дуже вчасна та успішна, адже зірвала російську літню наступальну кампанію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Глави держави, з 21 серпня – початку цієї операції – втрати Росії становлять 12 тис. осіб, зокрема 7 тис. убитими.

«Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, – що вони начебто окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада. Казали – до вересня, а потім перенесли терміни на листопад. Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз “рускім” поставили завдання взяти Покровськ терміново – за будь-яку ціну», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що на Куп’янському напрямку Сили спеціальних операцій, Центр спеціальних операцій «А» СБУ та штурмовики здійснюють контрдиверсійні кроки. На Лиманському напрямку в останні дні українські воїни стримали росіян і відновлюють втрачені позиції.

Водночас, як наголосив Президент, напружені дії на Новопавлівському напрямку, де Росія зосередила чотири своїх армії. Українські захисники повністю очистили від окупантів чотири села, ще за чотири триває боротьба.