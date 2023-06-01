Допоки Україна не матиме сучасних літаків, нам потрібно більше «Петріотів» – Глава держави

До моменту отримання від партнерів сучасних винищувачів Україна повинна мати засоби захисту від російських повітряних атак, тому поряд зі створенням авіаційної коаліції ініціює об’єднання країн для надання нашій державі сучасних систем ППО, зокрема «Петріотів». Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах другої зустрічі Європейської політичної спільноти у Молдові.

«До винищувачів ще треба дожити, не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому «Петріот»? Тому що «Петріоти» показали всьому світу, як це працює: ми збиваємо будь-який вид ракет Російської Федерації. І це дуже важливий висновок щодо захисту світу, захисту Європи», – сказав Глава держави.

За його словами, Україна добре знає, як працюють найкращі системи ППО, тому що вже має досвід їх використання в умовах російських атак. Тож наша країна готова ділитися цим досвідом задля створення небесного щита для всього Європейського континенту.

«Почнемо з нашої території, бо в нас найгарячіше, у нас війна. «Петріоти» працюють. Поки в нас не буде літаків, нам потрібно більше «Петріотів». Тому нам потрібна коаліція «Петріотів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку всім партнерам за надання різних систем ППО, які вже закривають українське небо.

На його переконання, коли Україна отримає сучасні винищувачі, вони стануть частиною небесного щита й захищатимуть людей, зокрема дітей, логістичні маршрути, інфраструктуру.

«Сьогодні нам складно – у нас немає сучасних винищувачів, і тому перевага в небі – у Російської Федерації. Але наша мотивація все одно сильніша, тому я впевнений у нашій перемозі. Я вдячний, що партнери почули нас», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, партнери готові надати Україні F-16, але головну роль мають відіграти Сполучені Штати Америки.

«Попри те, що наші колеги й союзники готові нам допомагати, все ж таки це літаки США. Але сьогодні я почув про потужну підтримку великої кількості країн і, що важливо, – велику кількість літаків-винищувачів, які, я впевнений, найближчим часом під лідерством США ми об’єднаємо й створимо цю коаліцію», – підсумував Президент.