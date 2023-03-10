Допомога Україні зараз – це інвестиція у глобальний мир, у реальну архітектуру безпеки – звернення Президента до учасників American Enterprise Institute World Forum

Пані та панове! Американці!

Це чудова нагода поговорити з вами. Дякую вам!

Я розповім вам історію про дві долі, про двох наших воїнів, яких Україна цими днями проводжає в останню путь. Дві різні, але такі схожі долі.

Сьогодні в нашій столиці, у Києві, люди прощалися з одним із найшанованіших воїнів України Дмитром Коцюбайлом, позивний «Да Вінчі». Йому було лише 27 років. Він був командиром батальйону в одній із бойових бригад, що боронять зараз наше місто Бахмут, нашу Донеччину й усю Україну від російського зла.

Він загинув у бою. Чоловік, який мріяв бути митцем (тому його позивний «Да Вінчі»), а став воїном. Бо прийшла війна.

Учора стало відомо про те, що своє життя в бою за Україну віддав Олег Дробоцький. Йому було 26 років. Іще один чоловік, якому судилося бути митцем – його знали як класного художника, – але який став воїном. Бо довелося захищати свободу.

Щодня ми втрачаємо українських синів і доньок у війні, яку Україна не починала. Людей, які могли б бути митцями чи політиками, підприємцями чи журналістами, науковцями чи дипломатами. Ким завгодно, але живими! Якби не Росія.

Ця злочинна війна зруйнувала тисячі життів українців. Цілі родини гинуть від ударів російської артилерії, ракет і смертоносних іранських безпілотників! Тисяч іранських безпілотників! На сході України, у Києві, на заході нашої країни – дуже близько до польського кордону. Скрізь.

Чому Росія прийшла на нашу землю? Хіба в неї був хоч якийсь справедливий аргумент, щоб почати цю війну? Не було жодного.

Це відверта війна тиранії проти свободи. В основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю. Бажання Кремля стерти нашу ідентичність, украсти нашу землю, наші ресурси, нашу культуру.

Уперше за багато-багато років Європа бачить, як зло свідомо й цинічно обстрілює церкви, як краде навіть збіжжя й техніку у фермерів, убиваючи господарів.

Уже понад 5 тисяч російських ракет, понад тисячу убивчих дронів, передусім іранських, застосовано Росією проти наших міст.

Сотні зруйнованих українських шкіл, спалені окупантом україномовні книжки, розстріляні вчителі й представники місцевого самоврядування, тисячі викрадених у батьків і вивезених у Росію українських дітей, українські жінки, чоловіки та діти, які зазнали знущань з боку російських солдатів, включно із сексуальними злочинами проти них.

Усе це свідчить про те, що Україна й надалі захищатиметься в цій битві.

Поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя й свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву. І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами.

Наша незламність і принциповість та допомога від наших друзів, передусім Сполучених Штатів Америки, які є глобальним лідером у захисті свободи, є запорукою того, що злу в цій битві не виграти. Злу не піти далі.

Кожне віддане за свободу українське життя – це врятоване життя наших сусідів: поляків, литовців, молдован та інших вільних європейських народів. Ми маємо говорити про це відверто. Кремль ніколи не хотів зупинятися, підкоривши лише Україну. Ніколи!

Інші держави Європи – ваші союзники у Європі, – народи в Азії – це так само мішені для Росії, як і Україна.

Росія не визнає жодних кордонів, і не буває такої тиранії, яка не претендує на глобальне знищення свободи.

Тому розумно перемогти Росію зараз. Звільнити Україну. Гарантувати безпеку Європі. Урятувати від цього російського геноцидного зла будь-який інший народ, якому зло могло б загрожувати.

Перемогти Росію на полі битви в Україні – це не воювати більше ніде у Європі й уздовж російських кордонів. Уся допомога, яка надається зараз Україні, це по суті – інвестиція у глобальний мир, у реальну архітектуру безпеки для свободи.

І, звичайно, я дякую американському народу саме за таку допомогу Україні. Це стосується і підтримки зброєю, і бюджетної підтримки, і підтримки санкціями проти Росії та тих, хто є її спільниками.

Коли пропонуєш формулу миру, а Росія знову відповідає ракетами по містах, це точно говорить про те, що рішення буде на полі бою.

І світ стане безпечнішим, точно стане безпечнішим. І для націй, і для людей. І для держав, і для бізнесу.

Світ стане безпечнішим, коли тиранія програє й коли інші потенційні агресори побачать повну силу свободи.

Наші героїчні воїни, як ви сказали, наші героїчні воїни вже зробили так, що армія Росії буквально на очах перестає бути глобальною загрозою. Маємо довести до кінця цю роботу. Це можливо зробити вже цього року! Має перемогти право чоловіків і жінок бути щасливими й жити своїм життям. Має перемогти священність родини, а не якоїсь тиранічної імперії, можливість давати майбутнє дітям, а не якійсь загарбницькій доктрині. Свобода має перемогти.

Всі ми хочемо, щоб наші сини й доньки обирали собі шлях у житті, про який вони мріють. Не дай боже нікому, щоб це був шлях такої війни.

Я дякую вам за увагу! Дуже дякую за підтримку!

Дякую всім американцям, які мріють разом із нами про те, щоб у зла не було шансів! Я зустрічався з представниками обох партій Конгресу, обох палат, із Президентом Байденом, його командою у Вашингтоні, у Києві. І я впевнений, що Америка не зрадить свободу.

Світу є на що спертися.

Слава, слава, слава всім, хто зараз у бою за свободу! Слава всім, хто допомагає!

Слава Україні!

Дуже вам дякую!