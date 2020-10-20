Досить міряти розвиток України політичними каденціями, очікуємо стратегію розвитку економіки до 2030 року – Президент

Президент Володимир Зеленський наголошує, що всіх українців об’єднує ідея про гідне та заможне життя, тому має бути представлена стратегія розвитку економіки України, щоб було чітке розуміння, куди рухається країна. Про це Глава держави сказав під час проголошення послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Ми ухвалюємо закони, яких бізнес, інвестори та міжнародні партнери чекали довго. Завданнями моєї програми були детінізація економіки, розвиток внутрішнього виробництва, доступне кредитування», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що вже ліквідовано монополію «Укрспирту» та виведено цю галузь із тіні, зокрема минулого тижня приватизовано перший спиртовий завод, і необхідно продовжити цей процес, що в перспективі має збільшити надходження до бюджету майже у вісім разів.

Крім того, ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу, по всій країні закрито тисячі підпільних казино.

«Те, що роками існувало в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести в бюджет п'ять мільярдів гривень», – повідомив Володимир Зеленський. Президент нагадав, що закрито майже тисячу нелегальних заправок, і завдяки цьому офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин. Також облікова ставка Національного банку України з 17% у квітні 2019 року знижена до 6%, що дало змогу зменшити кредитний відсоток іпотеки на житло та запровадити кредити для бізнесу під 5-7-9%. Згідно з даними Глави держави, менш ніж за рік малий і середній бізнес вже отримали понад 10 мільярдів гривень. Крім того, ухвалено закон про концесію й проведені конкурси для морських портів Ольвія та Херсон, які залучили інвесторів з Катару, Грузії та Швейцарії.

«Ми почали масштабну приватизацію. Важливо: мова не про стратегічні об’єкти держави, а про сотні неефективних підприємств, де були лише корупція та борги. Вчора вони приносили державі збитки, а вже сьогодні – мільярди. Наприклад, готель «Дніпро», – нагадав Володимир Зеленський.

Крім того, вдалося забезпечити енергетичну безпеку та підписати новий 5-річний контракт з «Газпромом» на транзит газу, а також отримати 3 мільярди доларів США, виграних у Стокгольмському арбітражі. Президент зауважив, що з 1 вересня мінімальну заробітну плату збільшено до 5 тисяч гривень, у січні 2021 року вона становитиме 6 тис. грн, а в липні 2021 року – 6,5 тис. грн. Крім того, відбулася індексація пенсій та їхнє збільшення для громадян похилого віку.

«Важлива наша обіцянка та, без перебільшення, історичне рішення – це запуск в Україні ринку землі. Величезний спротив цій реформі, маніпуляції та міфи, бажання політиків та окремих бізнесів зберегти «сірий» ринок, на якому за цей час ними було вкрадено 5 мільйонів гектарів землі. Ми зробили реформу для людей. Право купівлі отримають лише українці», – зауважив Президент. Він додав, що передбачено обмеження максимальної площі у власності однієї особи та пільгові умови українським фермерам. Завдяки указу про передачу сільськогосподарської землі з державної до комунальної власності місцеве самоврядування отримає у власність понад два мільйони гектарів землі, а кошти від землекористування зможуть використати для розвитку та добробуту своїх громадян.

«Зрозуміло, що коронакриза не зробила винятку для економіки України. Але всі кризи минають. Мине й ця. І ми вийдемо з неї сильнішими», – зазначив Глава держави. Він наголосив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати. За словами Президента, попереду багато роботи, і пріоритети зрозумілі – зменшення частки держави в економіці, розвиток державно-приватного партнерства, проекти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки та створюють нові робочі місця, а також податок на виведений капітал та нульова декларація.

«Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку. Не на два, три чи п'ять років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення – куди й чому має рухатись наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велась урядом. Тому разом з результатами аудиту держави очікуємо і презентації розвитку економічних векторів України до 2030 року», – резюмував Президент.