Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

23 листопада 2019 року - 09:36

Президент України привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду Канади

22 листопада 2019 року - 18:53

Сергій Трофімов представив новопризначеного голову Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета

22 листопада 2019 року - 15:58

Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Литви

22 листопада 2019 року - 10:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року
Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року

21 листопада 2019 року - 14:31

Перейти до всіх галерей

Дружина Президента обговорила зі школярами якість харчування у навчальних закладах

20 листопада 2019 року - 17:20

Дружина Президента обговорила зі школярами якість харчування у навчальних закладах

Під час Всеукраїнського форуму Національної ради дітей і молоді «Україна зростає разом зі мною» дружина Президента Олена Зеленська обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування у навчальних закладах.

Представники Національної ради дітей та молоді позитивно відгукнулися та підтримали ініціативу першої леді зробити їжу у шкільних їдальнях корисною та смачною.

«Наші діти харчуються не вдома п’ять днів на тиждень протягом усього навчального року, а це – дев’ять місяців. І якщо це неякісно й не викликає апетиту, діти фактично залишаються голодними. Не дивно, що головний біль більшості українських батьків – це захворювання шлунка у дітей. Ми вже почали рух із втілення нашої ініціативи. Міністерство охорони здоров’я внесло зміни у застарілі нормативи шкільного харчування. Це перший і дуже важливий крок», – зазначила Олена Зеленська.

Діти звернули увагу першої леді на проблемні моменти шкільного харчування, як-от недоварена або переварена, а часом – холодна їжа, можливість придбати шкідливі продукти (чіпси, сухарики, газовані напої тощо) у буфетах безпосередньо у школі чи в кіосках поруч. Також ішлося про випадки антисанітарії, високі ціни на їжу та відсутність їдалень у деяких школах.

Серед побажань, які попросили врахувати школярі, – можливість вибирати страви, їхня різноманітність, комфортне облаштування буфетів, доступна вартість.

«Завдяки нашій розмові у мене виникла ідея запустити онлайн-анкетування для школярів та їхніх батьків, яке допомогло б отримати повну картину та зробити реформу шкільного харчування максимально ефективною», – розповіла Олена Зеленська.

Вона подякувала присутнім дітям за активність та небайдужість.

«Сьогоднішнє спілкування було вкрай важливим. Адже наша ініціатива насамперед задля дітей і збереження їхнього здоров’я змалку. Тому головне для мене було почути вас. Ідеї та думки, які пролунали, обов’язково будуть враховані. Такі зустрічі планую проводити й надалі, щоб безпосередньо дізнаватися вашу реакцію на нашу роботу», – додала дружина Президента.

Цьогоріч Всеукраїнський форум Національної ради дітей і молоді відбувся вже вдруге. Місією організації є участь дітей і молоді як агентів змін у житті держави нарівні з дорослими.

Версія для друку