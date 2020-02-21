Дружина Президента та керівництво Київської ОДА обговорили перші результати проекту з покращення системи харчування у школах області

Перша леді Олена Зеленська разом з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим, т. в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василем Володіним та представниками Міністерства освіти і науки обговорили перші результати проекту з покращення системи шкільного харчування, а також домовилися про подальші дії у цьому напрямі.

На початку березня у п’яти школах Згурівського та Яготинського районів Київської області стартував пілотний проект, у межах якого кожен учень початкових класів щодня додатково до основного меню отримує молоко та яблуко. Ініціатива є безкоштовною для учнів і стала можливою завдяки спонсорській допомозі місцевих виробників.

Щодо умов подачі молока, то у Згурівському районі продукт фасований в індивідуальні упаковки по 200 грамів, у Яготинському спонсори постачають молоко в літрових пакетах, яке працівники їдалень розливають і роздають дітям. В обох випадках молоко пастеризоване.

Як зауважили в КОДА, при втіленні проекту вкотре зіткнулися з проблемою застарілих норм: довелося отримувати окремий дозвіл від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на те, щоб діти могли пити пастеризоване молоко без додаткового та зайвого кип'ятіння.

Пілотний проект триватиме до кінця навчального року з урахуванням режиму карантину. З вересня заплановано масштабувати його на інші школи області.

Подальші кроки в межах комплексної програми покращення харчування учнів, про які домовилися під час зустрічі, також передбачають оновлення меню у 100% шкіл Київщини, запровадження мультипрофільного підходу, а також розробку електронних версій меню для вільного доступу та контролю батьків.

Ще одним нововведенням має стати урок «Здорове харчування», методологію якого фахівці департаменту освіти та науки КОДА розробляють спільно з Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів. У перспективі також створення так званих батьківських команд, які допомагатимуть з контролем якості продуктів та дотримання меню.

Крім того, Київська обласна державна адміністрація планує виділити 35 мільйонів гривень з обласного бюджету для реконструкції харчоблоків та устаткування у шкільних їдальнях. Ці кошти підуть не тільки на оновлення та облаштування харчоблоків, а й на закупівлю необхідного сучасного обладнання.