Дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба, все для цього робимо – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Перше – наші захисники неба. За одну цю минулу ніч збито майже 90 «шахедів». Серйозний результат. Дякую всім за влучність: нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ – усім. Добре попрацювали в небі багатьох наших областей. І дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба. Все для цього ми робимо. І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від «шахедів», то це очевидний доказ – ми можемо бути сильнішими і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні. І це не тільки наша безпека. Це безпека кожного поруч із Росією. Будемо й надалі працювати з нашими партнерами – переконувати, шукати у світі й постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту, виробляти спільно необхідну зброю. Це все – спільний захист усіх у Європі, усіх у світі, хто цінує життя.

Друге. Провів нараду з міжнародниками – Офіс, МЗС – щодо підготовки нових домовленостей із партнерами. Безпекових домовленостей. А також відбудови в Україні. Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки. Осінь – час для результатів. Я вдячний усім у команді, хто залучений. І хочу подякувати зараз Сполученим Штатам за оголошений напередодні пакет підтримки. Серед іншого в пакеті – ракети для ППО «Насамс» – те, що потрібно, бо це завжди дефіцит. Також – боєприпаси для «хаймарсів» та «джавеліни». Дякую! Працюємо над максимально швидкою логістикою.

І третє – була доповідь Головкома Сирського. Фронтова ситуація. Передусім Покровський напрямок. Наші позиції, наші захисні дії та наше можливе посилення. Вдячний усім, хто знищує окупанта й захищає нашу державу – результативно захищає.

Слава Україні!