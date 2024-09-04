Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

На цей час уже завершені рятувальні роботи у Львові та Кривому Розі, де сьогодні постраждали люди через російські ракетні удари. Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей. Мої співчуття рідним та близьким!

Важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього. На все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави. Я вдячний усім політичним та громадським діячам, вдячний кожному лідеру, які підтримують Україну та українців і засуджують російський терор. І також дякую всім журналістам України, Європи, світу – усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну про те, як важливо захищати життя.

Сьогодні в Україні з візитом був глава уряду Ірландії, і він був не тільки в Києві, але й у Гостомелі та Бородянці. Він бачив, що принесла російська війна в Україну. Сьогодні ми підписали з Ірландією двосторонню безпекову угоду – змістовну, як і потрібно. Це вже 26-та така угода. Хоч Ірландія у військовому плані – держава нейтральна, але політично, економічно та в гуманітарній сфері ми співпрацюємо активно. І будемо працювати ще активніше. Зафіксовано обсяг підтримки для України від Ірландії на цей рік. Ми домовилися робити більше разом і для того, щоб санкції проти Росії за цю війну ставали міцнішими, і для того, щоб відбудова в Україні йшла активніше. Я запропонував Ірландії детальніше розглянути можливість патронату над відновленням одного з наших регіонів. І, звичайно, дуже цінно, що суспільство Ірландії, політичний клас знатимуть, що відбувається в Україні та що саме потрібно, щоб якнайшвидше завершити цю війну.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня, щодо кожної частини фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.

І сьогодні ж була продовжена евакуація наших людей із Близького Сходу – з Лівану. 11 дітей, 14 дорослих. Уже в безпеці. І наші дипломати та розвідка допомагатимуть і надалі – усі українці в регіоні, які цього потребують, можуть звернутись до наших дипломатичних установ на Близькому Сході й отримати все необхідне, всю допомогу, все сприяння.

І ще одне.

Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними для всіх нас. Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі.

Дякую кожному й кожній, хто з Україною! Дякую всім, хто воює й працює – справді на сто відсотків працює, щоб захистити нашу незалежність, наших людей!

Слава Україні!