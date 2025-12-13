Президент:

Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента
Готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями — звернення Президента

13 грудня 2025 року - 20:52

Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни – Президент

15 грудня 2025 року - 22:36

Володимир Зеленський: Партнери чують Україну й готові шукати рішення, які можуть зробити мир достойним, а безпеку – гарантованою

15 грудня 2025 року - 21:48

Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з журналістами

15 грудня 2025 року - 21:08

Саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатися спільними виробничими проєктами в оборонній промисловості – Президент під час участі в Німецько-українському економічному форумі

15 грудня 2025 року - 21:08

Робочий візит Президента України до Німеччини
Робочий візит Президента України до Німеччини

14 грудня 2025 року - 17:45

Українська та американська сторони дуже добре попрацювали під час зустрічей у Берліні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

14–15 грудня в Берліні відбулися зустрічі Глави держави з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також зустрічі на рівні української та американської команд.

«Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни. Якби ці зустрічі в нас були раніше, прогрес був би ще більший. Але я вдячний за те, що ми дійсно дуже добре попрацювали. Є деякі речі, які, на мій погляд, деструктивні й точно не допоможуть нам. Важливо, що сьогодні їх немає в наших нових редакціях документів. Це важливо», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що в України й Росії різні позиції щодо територій, тому це треба розуміти й абсолютно відкрито про це говорити. На думку Глави держави, американська сторона як медіатор пропонуватиме різні кроки, щоб знайти бодай якийсь консенсус.

«Ми будемо робити все, щоб знайти чіткі відповіді на питання гарантій безпеки, територій, грошей як компенсацій для України, щоб Україну відбудувати. Треба розуміти джерело цього фінансування», – акцентував Президент.

Крім того, під час зустрічей обговорювали гарантії безпеки. За словами Володимира Зеленського, військові та цивільні повинні мати чітке розуміння, якими саме вони будуть. 

«Ми просто зараз працюємо, щоб усе це було виписано. І в нас там є прогрес. Деталі від військових, які вони напрацьовували, виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт», – сказав Глава держави.

Робочий візит Президента України до Німеччини

14 грудня 2025 року - 17:45
