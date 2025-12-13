Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни – Президент

Українська та американська сторони дуже добре попрацювали під час зустрічей у Берліні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

14–15 грудня в Берліні відбулися зустрічі Глави держави з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також зустрічі на рівні української та американської команд.

«Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни. Якби ці зустрічі в нас були раніше, прогрес був би ще більший. Але я вдячний за те, що ми дійсно дуже добре попрацювали. Є деякі речі, які, на мій погляд, деструктивні й точно не допоможуть нам. Важливо, що сьогодні їх немає в наших нових редакціях документів. Це важливо», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що в України й Росії різні позиції щодо територій, тому це треба розуміти й абсолютно відкрито про це говорити. На думку Глави держави, американська сторона як медіатор пропонуватиме різні кроки, щоб знайти бодай якийсь консенсус.

«Ми будемо робити все, щоб знайти чіткі відповіді на питання гарантій безпеки, територій, грошей як компенсацій для України, щоб Україну відбудувати. Треба розуміти джерело цього фінансування», – акцентував Президент.

Крім того, під час зустрічей обговорювали гарантії безпеки. За словами Володимира Зеленського, військові та цивільні повинні мати чітке розуміння, якими саме вони будуть.

«Ми просто зараз працюємо, щоб усе це було виписано. І в нас там є прогрес. Деталі від військових, які вони напрацьовували, виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт», – сказав Глава держави.