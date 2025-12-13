Володимир Зеленський: Партнери чують Україну й готові шукати рішення, які можуть зробити мир достойним, а безпеку – гарантованою

Українська сторона готова продовжити працювати максимально якісно, конструктивно та чесно, щоб фінальна угода щодо встановлення миру була сильною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Берліні під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами.

Глава держави подякував за можливість активізувати роботу заради миру та висловив сподівання, що переговори, які відбуваються в ці дні, наблизять його.

«Ми відчуваємо, що партнери Україну чують, готові допомагати й готові шукати саме такі рішення, які можуть зробити мир достойним, а безпеку – гарантованою. Я ще раз це підкреслюю і підкреслював під час перемовин: гарантії безпеки повинні працювати, повинні бути зрозумілими передусім для народу України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів про переговори з американською делегацією, які тривають у Берліні 14–15 грудня. Глава держави наголосив: українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату.

«Звісно, не всі питання прості, є складні речі, зокрема, що стосується територій. Але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення, які будуть із повагою для України та які наблизять завершення війни. Україна готова продовжити працювати максимально якісно, конструктивно, чесно, щоб фінальна угода була сильною», – наголосив Глава держави.

Фрідріх Мерц зазначив, що після стількох років війни потрібне припинення вогню, яке збереже суверенітет України, буде підкріплене матеріальними й безпековими гарантіями з боку США та Європи, зберігатиме єдність і силу Євросоюзу та НАТО, а також європейську перспективу України.

«Ключовим залишається – як можна врегулювати питання територій. Відповідь на це може дати лише український народ і український Президент, які захищають свою землю вже майже чотири роки», – наголосив канцлер.

Фрідріх Мерц також зауважив, що тиск на Росію продовжуватиметься, а робота щодо використання заморожених російських активів на користь України триває.

«Європейське рішення, яке зараз на столі, дійсно може допомогти. Може допомогти не тільки захисту тут і зараз від російських ударів, від російської агресії, але й довгостроково. Це правильний сигнал Росії, що війну треба завершувати, бо найбільше від війни має втрачати саме той, хто її починає», – сказав Володимир Зеленський.