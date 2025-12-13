Саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатися спільними виробничими проєктами в оборонній промисловості – Президент під час участі в Німецько-українському економічному форумі

У Берліні Президент України Володимир Зеленський разом із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом узяв участь у закритті восьмого Німецько-українського економічного форуму. На ньому були присутні представники провідних німецьких галузей промисловості, енергетики, агропромислового комплексу та сектору оборони.

Глава держави подякував Німеччині та особисто Фрідріху Мерцу за підтримку й повагу до України. Володимир Зеленський відзначив вагомий внесок ФРН у захист України та відновлення після російських ударів.

«Дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу й підтримку, але й пропонує спільні проєкти, які сьогодні ви вже обговорювали, спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас. Передусім технологічно. Звісно, найперше на сьогодні – це оборонне виробництво, і ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що саме в Берліні буде один із перших офісів, який займатиметься спільними виробничими проєктами в оборонній промисловості з Німеччиною.

«Саме Німеччина є одним із найбільших наших торговельних партнерів у Європі, і так буде залишатись і надалі, я впевнений у цьому. І це одне з ключових завдань уряду України – залучати більше компаній, більше контрактів із Німеччиною. Це обʼєднує не тільки нашу й німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу, бо так чи інакше залучає сусідів», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Президент акцентував, що впродовж багатьох місяців основною мішенню російських ударів є українська енергетика. Зараз уже фактично немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських атак.

«Такому терористичному тиску, який завдає щоденно Росія, дійсно важко протистояти. Але наші люди – вони це роблять, і ми після кожного удару стараємося відновити все як можна швидше, і для цього ми потребуємо подальшої підтримки і від німецького уряду. І найважливіше – це підтримка для нашої інфраструктури протиповітряної оборони. І це дуже важливо», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, здатність відновлюватися після ударів, виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь, збивати російські ракети й дрони – це також додаткові важелі в перемовинах.

«Мир має бути досяжним, і тільки співпраця його може наблизити – наша з вами співпраця, співпраця всіх наших партнерів. Але дійсно партнерів. Не паперових, а дійсно сильних партнерів. Заради кожного з нас, а отже, заради нашої спільної здатності жити нормально – жити у безпеці», – підсумував Президент.

Фрідріх Мерц зазначив, що зараз дуже важливий момент для того, щоб продемонструвати спроможність Європейського Союзу вистояти й захистити себе. За його словами, одним із чинників цього є подальша підтримка України, зокрема через інвестиції, до яких він закликав.

«Навіть під час війни економічна активність України зростає, і є дуже великий потенціал – потенціал зростання у сфері технологій, сільського господарства й ВПК. Також є великий потенціал щодо корисних копалин, і ми також зацікавлені підтримувати Україну в цьому», – сказав канцлер.

Серед тем, які обговорили в межах форуму, – економічна ситуація в Україні, роль приватного сектору у відновленні, реалізація інвестиційних та інфраструктурних проєктів, розвиток промисловості України на основі трансферу німецьких технологій, зокрема в енергетиці, та обладнання, а також взаємодія для гарантування європейської безпеки.