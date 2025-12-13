Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з журналістами

Дякую, шановний пане канцлере!

Шановні присутні!

Пані та панове журналісти!

Хочу подякувати Німеччині за цю можливість активізувати нашу роботу заради миру. Зараз дійсно важливі дні, які багато чого можуть вирішити, і сподіваюсь, можуть допомогти наблизити мир. Хоча це дуже непросто. Німеччина та пан канцлер особисто дуже серйозно, фахово, сильно підтримують нас – Україну, наших людей, наше право на незалежність і на нормальне європейське життя. Це саме те, заради чого нам зараз і доводиться боротися. Вдумайтесь у це, будь ласка: українці змушені зі зброєю в руках зараз, у ХХІ столітті, захищати своє право жити незалежно, жити у Європі, з європейським способом життя. Так, щоб люди дійсно поважалися. І ми боремося, зокрема в перемовинах, щоб інтереси України поважалися, звичайні справедливі інтереси України. І ми відчуваємо, що партнери Україну чують, готові допомагати й готові шукати саме такі рішення, які можуть зробити мир достойним, а безпеку – гарантованою. Я ще раз це підкреслюю і підкреслював під час перемовин: гарантії безпеки повинні працювати, повинні бути зрозумілими передусім для народу України. Дякую Німеччині ще раз за те, що ви нас у цьому підтримуєте.

Протягом уже двох днів на полях мого візиту в Берлін відбулися зустрічі з американською командою – з представниками Президента Сполучених Штатів Америки. Вчора було більше пʼяти годин наше засідання, сьогодні було вже кілька раундів перемовин, і вони продовжуються. Предметна розмова вдень, і наші представники зараз будуть іще продовжувати діалог з американськими колегами. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату. Результату, який буде поважати народ України.

Звісно, не всі питання прості, є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі піднімають це питання, і тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоби такі питання – вони були абсолютно справедливі. Діалогу щодо територій було достатньо, і мені здається, поки що в нас різні позиції, скажу відверто, але я думаю, що колеги почули мою особисто позицію. Я дуже радий, що зміг особисто передати цю позицію. Але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення, які будуть з повагою для України та які наблизять завершення війни. Україна готова продовжити працювати максимально якісно, конструктивно, чесно, щоб фінальна угода була сильною. Будуть сьогодні ще зустрічі, ми також детально координуємось і з канцлером, із Фрідріхом, – дякую тобі, Фрідріху, – і з іншими нашими європейськими лідерами.

Дуже цінуємо і двосторонній порядок денний у наших відносинах із Німеччиною – щойно ми були разом із паном канцлером на економічному форумі, і це українсько-німецький бізнес-форум. Співпраця наших компаній, а також наші спільні проєкти – України та Німеччини – це те, що дійсно нам допомагає. І нам в Україні, і вам у Німеччині. Наші технології, наші знання – це те, що може посилити всю Європу, і важливо, щоб європейська промисловість, увесь європейський потенціал збільшувалися. Відновимо також роботу формату міжурядових консультацій між нашими державами, і це точно має підтримати всі проєкти, які зміцнюють наші компанії, нашу промисловість, енергетику передусім – в Україні та в Німеччині. Саме в Берліні буде відкритий перший офіс нашого нового експортного проєкту – експортної платформи, яка дозволить обʼєднати наші технологічні можливості та вашу економічну силу, зокрема це стосується сучасних ефективних дронів.

І ще одне.

Треба не забувати, що російські удари тривають кожного дня. Щодня нам потрібно захищати наші міста, наші позиції. Щодня потрібне відновлення. Саме тому ми продовжуємо всю співпрацю для посилення ППО для України – і це буквально щоденний порятунок життів. Саме тому ми вдячні за продовження програм підтримки з боку Німеччини нашої стійкості – на наступний рік збережено підтримку, і ми це цінуємо. Особливо я хочу відзначити сильну, чесну та раціональну позицію Німеччини в питанні про використання заморожених російських активів на користь захисту від російської ж агресії. Цьому питанню, до речі, вчора ми присвятили достатньо довгий час. Також дуже важливо, що нашу чітку позицію партнери від мене особисто отримали. Європейське рішення, яке зараз на столі, дійсно може допомогти. Може допомогти не тільки захисту тут і зараз від російських ударів, від російської агресії, але й довгостроково. Це правильний сигнал Росії, що війну треба завершувати, бо найбільше від війни має втрачати саме той, хто її починає. Я дякую ще раз пану канцлеру, що ви це підтримуєте – формат репараційної позики і всі формати, які повертають справедливість. Вони важливі для нас. Дякую, Німеччино, за організацію цього візиту, важливого для України.

Слава Україні!