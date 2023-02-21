Дуже важливо, що попри весь тиск на наші сили лінія фронту не зазнала змін – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогоднішній день почав із засідання Ставки – розширеного й детального. Включно з доповідями з передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках.

Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях.

Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат.

Генерал Сирський доповів щодо Бахмутського та Лиманського напрямків. Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців. Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами.

Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки.

Були на Ставці доповіді й інших командувачів та керівників наших сил оборони й безпеки. Наєв, «Північ», та ОСУВ «Одеса», Москальов, – заслухав їхні доповіді. Ситуація без суттєвих змін.

Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної ситуації російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Зовнішня розвідка. Служба безпеки України. Сили МВС та Нацгвардії, прикордонна служба. Міністр оборони. Інші представники уряду.

Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого плану оборони та амбіцій ворога.

Була й доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення нашої енергосистеми після російських ударів. Хочу відзначити: маємо хороші новини, хороші результати, і це – здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної та місцевої влади, які виконували відповідні завдання. На більшості території України забезпечуємо енергетичні потреби людей і підприємств.

Продовжуємо наш дипломатичний марафон для посилення українських воїнів і всієї нашої держави. Зустрівся сьогодні з делегацією Італії на чолі з Прем’єр-міністром пані Джорджею Мелоні.

Італія принципово й потужно підтримує нас у боротьбі за незалежність. Є новий пакет оборонної підтримки, що включає, зокрема, ППО. Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. А це, зокрема, й такий важливий пункт, як справедливість. Тобто трибунал для агресора, компенсаційний механізм для України. Обговорили сьогодні й нові санкції проти Росії.

Я вдячний усім італійцям за історичну підтримку України на шляху у Євросоюз. Коли ми здобували кандидатство, позиція Італії дала дуже важливий імпульс позиції всього Євросоюзу. Цьогоріч, я вірю, ми зможемо досягти ще більшого прогресу й зробимо все, щоб вийти на початок переговорів щодо членства України.

Сьогодні ж зустрівся з делегацією Конгресу США. Це дуже важливий сигнал для нашої держави, усього регіону та світу. Вчора – Президент Байден у Києві. Сьогодні – представники Конгресу, а саме – члени Республіканської партії.

Наша співпраця з Америкою не припиняється ані на день, ані на хвилину. Ми разом дієво зміцнюємо глобальну безпеку. І, до речі, розгублені скарги, що звучать із Москви, є лише зайвим доказом нашої ефективності – України, Сполучених Штатів і всього вільного світу.

Ще одне.

Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних...

Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети. Як і тисячі подібних російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу. Держава-терорист ударами ракет по вулицях міст, по житлових будинках, по школах, по аптеках і лікарнях, по церквах, по зупинках автобусів, по ринках, по електростанціях намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати...

Я впевнений, що ми поставимо на місце державу-терориста. Всі разом: українці і світ.

Наша армія, наша розвідка, наша Служба безпеки та інші українські сили знайдуть і знищать тих, хто завдає цих жорстоких ударів по Херсону, по інших наших містах і регіонах. А ширше – ми доведемо, що зважати варто лише на людяність, лише на Статут ООН і лише на право кожного народу жити вільно й захищено від терору й таких божевільних агресій, як російська.

Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Я дякую всім, хто воює за Україну на фронті прямо зараз, хто тримає наші кордони, хто береже наше небо, наше море, хто виробляє та постачає техніку й боєприпаси для наших воїнів і хто забезпечує нас якісною розвідувальною інформацією!

Слава нашим воїнам!

Вічна памʼять усім, чиї життя забрала Росія і ця війна!

Слава Україні!