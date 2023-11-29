Дуже важливо, щоб кількість «Пунктів незламності» в усіх областях була достатньою для будь-якої надзвичайної ситуації – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні весь день – у наших південних областях. Спочатку – Одеса та область, потім – Миколаїв, потім – Херсон. Багато питань, майже всі – про безпеку, про захист нашої держави, про захист наших людей.

Одеса – нарада з військовими. ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Я хочу подякувати всім, хто захищає регіон, і працює, щоб додати на півдні можливостей протиповітряної оборони.

Мав сьогодні нагоду передати державні нагороди для воїнів, які відзначилися найбільше.

Провів детальну нараду з керівниками всіх тих областей, які найбільше постраждали від удару негоди. Це й Одеська область, і Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Київська. Доповідали урядовці – міністри внутрішніх справ, енергетики, інфраструктури. Я дякую кожному й кожній, хто цими днями працював, щоб відновити рух на дорогах, щоб відновити подачу електрики. Усі рятувальники ДСНС, Національна поліція, Національна гвардія, комунальні служби – дякую всім вам.

Доручив збільшити кількість ремонтних бригад і техніки, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою. Якщо необхідно, будуть залучені сили ДСНС та енергетиків з інших регіонів, де не було таких проблем із негодою.

Дуже важливо, щоб і кількість «Пунктів незламності» в усіх областях була достатньою для будь-якої надзвичайної ситуації – чи то погодної, чи то безпекової.

Щодо постачання тепла в Одесі. Є готовність обласної влади допомогти місту з усім, що потрібно для відновлення котельні, яка була ушкоджена через негоду.

Відвідав в Одесі і центр допомоги переселенцям. Зокрема, наших громадян, які були евакуйовані із сектора Газа. І вдячний за те, що про людей справді піклуються.

Миколаїв. Зустріч із нашими данськими друзями, які працюють у місті над відновленням. Реально дієвий патронат, про який ми домовилися – Україна й Данія. Були й представники дипломатичного корпусу – тих країн, яких ми запросили приєднатися до програм відновлення, до програм патронату. Я дякую за таку увагу до України, за таку віру в Україну.

Була дуже емоційна й важлива зустріч зі студентами та студентками трьох Миколаївських вишів. Університети, які працюють, студенти, які навчаються, - в Україні. Заради України. Дорослі питання. Чесні емоції. Чисті, світлі очі. Хлопці, дівчата, я дякую вам за цю сьогоднішню розмову.

Ми робимо все, щоб уся наша держава, усі наші люди стали міцнішими й завжди були вільними.

І, нарешті, Херсон. Захист міста, захист області. Місцеві керівники представили результати в будівництві укриттів. Відповідні плани, які ще будуть реалізовані.

Я провів дуже змістовну, детальну нараду з військовими. Щодо роботи саме на півдні. Обговорили, що необхідно. Погодили цілі. Чітко бачимо й пріоритети в комунікації з партнерами щодо постачання.

Я дякую всім, хто дбає про нашу державу, наших людей! Дякую тобі, Одесо, Миколаєве, Херсоне. Дякую вам за цей день. Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!