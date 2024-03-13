Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем та проблемами – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Звіти з регіонів нашої країни щодо ліквідації наслідків російських ударів та щодо допомоги постраждалим. Суми – удар «шахеда» по житловому будинку, Кривий Ріг – наслідки російської ракетної атаки, Донеччина, зокрема місто Мирноград, – російський удар, пряме влучання авіабомби в житловий будинок. Кожен із цих ударів забрав життя людей. Мої співчуття всім, хто втратив близьких. Була сьогодні й окрема розмова щодо Одеси – щодо допомоги людям після руйнування будинку на проспекті Добровольського. Як і домовлялися, обласна влада та Кабінет Міністрів допомагають із новим житлом та іншими подібними питаннями. Загалом після кожного російського удару всі служби реагують оперативно, всі ресурси залучені, які потрібні: і від ДСНС України, і від влади в областях, і від комунальних служб, Національної поліції.

Я хочу зараз іще раз подякувати всім, хто бере участь у рятувальних операціях, працює на розборі завалів, допомагає, підтримує людей, які втратили рідних. Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишалися наодинці з болем та проблемами. І це – обов’язок місцевої влади, усіх державних і комунальних служб, а якщо потрібно – то і центральної влади, зокрема Кабінету Міністрів України – реагувати та регулювати всі ситуації так, щоб люди справді відчували, що Україна завжди допомагає. І хоч би що сталося – підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це й потрібно.

Особливо відзначу працівників ДСНС України в Сумській області. Сержанти Олег Сахненко та Іван Ворожко, майстер-сержант Володимир Пономаренко, капітан Олександр Мойсеєнко та полковник Володимир Прокопчук. Також відзначу колектив ДСНС на Дніпровщині, зокрема тих, хто працює у Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяца, капітан Володимир Гаврилюк та працівники Державного гірничорятувального загону ДСНС Павло Дорошенко та Євгеній Коновалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!

Ще кілька речей.

Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше – Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження. І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти – важливим та сильним сигналом – зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом – і України, і сторони Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату.

Також провів нараду – більш стратегічну – щодо американського напрямку нашої політики. Про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами та спільному тиску на російську державу протягом усього цього року. Перемогти тут, в Україні, у цьому протистоянні з російським терором – це питання виживання для демократичних систем, це питання взагалі того, на що здатні демократії. Україна здатна захистити себе – за достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що жоден інший міжнародний злочинець не спокуситься агресією, як Путін. Ми можемо захистити життя і мусимо це зробити.

Слава кожному й кожній, хто б’ється та працює заради України! Слава нашому народу!

Дякую всім, хто з Україною.

Слава Україні!