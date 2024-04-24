Дуже важливо, щоб усі наші домовленості з Президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки – підтримки, зокрема, української. Шлях завдовжки у пів року подолали. Хай би що хто казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від «атакамсів» і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для «хаймарсів» до необхідної ППО й техніки.

Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятися йому, і лише так буде справді менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую всім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, який виробляє зброю, яка зараз реально захищає демократію та наш спосіб життя.

Вся наша співпраця – України та Сполучених Штатів, – кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильнішими обидва наші народи і всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства й хаосу. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, усі його удари по нашій енергетиці та інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – усе це повинне мобілізувати нас, кожного у світі, хто справді цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб усі наші домовленості з Президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків. Дякую, Америко!

Сьогодні ж я провів зустріч із дипломатами, які працюють в Україні, – представниками держав-партнерів, міжнародних організацій, – щодо наших кроків заради Саміту миру, заради наближення реального миру. Ми зараз маємо реальний шанс об’єднати світову більшість і примусити Росію визнавати міжнародне право – примусити Росію до миру. Світ має цю силу. І в дипломатії ми повинні виграти так само, як і в іншому, тобто не дати Путіну розколоти світ, не дати йому зірвати Саміт миру. Ми маємо залучити до роботи заради справжнього миру якнайбільше держав. Сьогодні я представив наше бачення щодо цього всім послам, які працюють в Україні, та закликав їх іще активніше працювати, щоб перший Саміт у Швейцарії дав потрібний результат. Уже найближчим часом запрошення на Саміт миру у Швейцарії будуть надіслані лідерам світу.

І ще одне.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського та міністра оборони Умєрова. Про постачання для наших воїнів, про підготовку наших бригад і про наші дії на передовій та проти російської воєнної системи загалом. В усіх форматах, у кожній площині нам потрібна сила, щоб завдяки сильним позиціям і сильним діям швидше досягти миру.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто б’ється та працює заради України! Пишаюся нашими людьми!

Слава Україні!