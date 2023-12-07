Дякую кожній українській родині, яка розуміє воєнні й температурні виклики та ощадливо споживає електрику – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Перше – хочу подякувати Японії за дуже вчасне й потрібне рішення щодо підтримки України. 4,5 мільярда доларів – це загальна сума, і першу частину – 1,5 мільярда – ми очікуємо вже в січні. Значну частину цього пакета допомоги – навесні. Японія послідовно та дуже принципово підтримує нашу державу, наших людей, і я вдячний за таку допомогу.

Провів тривалу нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Зокрема, щодо співпраці з партнерами, підготовки й нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами. Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, всіх наших систем. Завдяки з’єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику.

Цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань – говорили сьогодні про деякі з них із Прем’єр-міністром. Це стосується й того, чого від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС. Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні.

Якраз і про це я говорив із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом. Наші міжнародні відносини, наша співпраця у Євросоюзі. Підтримка нашого захисту. Кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою. Дякую за допомогу!

Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24. Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови. Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об’єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи United24. Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання… У процесі відбудови – багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування. Це все – мільйони донорів, абсолютно різних. І звичайні люди, і компанії з понад сотні країн. Я дякую всім, хто долучився до роботи United24, і всій команді нашої платформи.

Як і завжди, був на зв’язку з військовими – із командувачами, була доповідь розвідки. І я хочу зараз відзначити воїнів – прикордонників. Вони не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма воїнами Сил оборони та безпеки України б’ються на фронті заради нашої держави й людей. Дякую всім бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України! Особливо відзначу воїнів Краматорського прикордонного загону – Бахмутський напрямок, Донеччина. Солдат Мечислав Левицький та сержант Ігор Куликов – хоробрі, результативні воїни. Я дякую вам, хлопці! Житомирський прикордонний загін – солдат Василь Палій із позивним Кордон та сержант Олександр Качур. Воюють на Донеччині. Дякую вам за відвагу та знищення ворога! Спецпідрозділ ДОЗОР. Працює на різних напрямках, і на кожному є результат. Молодці, воїни! Відзначу також і підрозділи, які захищають південь нашої держави, зокрема Південного регіонального управління та Морської охорони. Їхні мобільні вогневі групи щоночі полюють на «шахедів», і я дякую вам, хлопці, за кожен збитий ворожий дрон!

Є й нове рішення щодо санкцій нашої держави проти російських субʼєктів, які причетні до цієї агресії, які працюють на неї. Російські фізичні та юридичні особи. Понад 360. І працюємо з партнерами, щоб синхронізувати всі наші санкційні кроки.

І ще одне.

Сьогодні в Україні – День місцевого самоврядування. День багатьох людей, які працюють у громадах, заради громад. У районах поблизу фронту й по всій нашій державі. Я вітаю всіх, для кого бути в місцевому самоврядуванні – це бути саме з людьми, дбати про інтереси людей і завжди пам’ятати про інтереси всієї України. Дякую тим, хто справді робить свої громади сильнішим. Я підписав сьогодні указ про нагородження представників місцевого самоврядування – тих, хто працює поблизу фронту. Хто був поранений. Але не залишив людей і свою громаду.

Слава всім, хто захищає нашу державу як свій власний дім! Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!