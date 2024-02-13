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Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували за продовження підтримки нашої країни – звернення Президента України
Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували за продовження підтримки нашої країни – звернення Президента України

13 лютого 2024 року - 15:02

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Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували за продовження підтримки нашої країни – звернення Президента України

13 лютого 2024 року - 15:01

Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували за продовження підтримки нашої країни – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Є позитив зі Сполучених Штатів: щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни, наших воїнів. Рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі.

Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя й берегти свободу. Це справді додає впевненості та мотивації.

Я дякую лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за рішучість і морально сильний вибір. Демократія точно вистоїть.

Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує.

Це був перший крок, далі – Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємося на принципову підтримку. І віримо, що Америка й надалі залишатиметься лідером.

Я дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто цінує життя та свободу так само, як українці!

Слава Україні!

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