Дякую нашим друзям за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битись, а державі зміцнюватися – Володимир Зеленський у Гостомелі

Упродовж двох років відбиття повномасштабного російського вторгнення для України надзвичайно важливо знати, що можна спиратися на підтримку друзів і партнерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час нагородження українських військовослужбовців у Гостомелі Київської області.

У церемонії, яка відбулася на території аеропорту «Антонов», узяли участь Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Звертаючись до високих гостей, Глава держави висловив подяку їм і народам їхніх країн, а також усім друзям і партнерам України за все, що вони зробили для українців упродовж повномасштабної війни.

«Я дякую вам за те, що ви сьогодні тут із нами. І протягом усієї цієї війни ви з нашими людьми, з українцями, ви з Україною. Дякую, що допомагаєте нашій державі захищати наших людей, зміцнювати їх, зміцнювати наші можливості та українську мотивацію. Це надзвичайно важливо – знати, що ми, Україна може спиратися на таку підтримку, як ваша», – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, упродовж цих років у співпраці та єдності з друзями й партнерами вдалося реалізувати багато спільних завдань.

«Головне – тисячі наших міст, тисячі наших сіл урятовані від знищення окупантом. Україна збільшує простір своєї безпеки та арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс і виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дає нам змогу повертати цю путінську війну додому, у Росію», – сказав Глава держави.

Він наголосив, що завдяки єдності України й партнерів вдається долати всі виклики та забезпечувати здатність світу нарощувати тиск на російську державу та її економіку війни.

«Я дякую нашим друзям за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битися, а державі з кожним днем зміцнюватися. Я дякую за кожне санкційне рішення проти Росії. І я дякую за кожен крок, який допомагає наблизити справедливе завершення цієї війни. Путін повинен програти абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі. Так і тільки так виграє мир», – заявив Президент України.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зі свого боку зазначив, що два роки тому Президент РФ Володимир Путін припустився серйозної помилки, намагаючись захопити Україну. Він наголосив, що Канада завжди підтримує Україну в боротьбі з агресором, адже йдеться про відстоювання наших спільних цінностей.

«Ви боретеся за свій суверенітет, за свою територію, за свою мову, культуру, демократію. Але так само ви боретеся за нашу демократію, за право кожного обирати своє майбутнє», – сказав Джастін Трюдо.

Прем’єр-міністр Канади висловив переконання, що Україна обов’язково переможе у війні.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні зазначила, що Гостомель став символом гордості та мужності України.

«Ми зібралися, щоб сказати дякую всім чоловікам і жінкам, які 24 лютого два роки тому почали боротися. Боротися за себе, за свої сім'ї, за те, що для них найдорожче. Протягом 730 днів українці нагадують нам, що таке вірити у власну свободу та націю», – сказала вона.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що завдяки мужності українців, які до останнього патрона захищають свою землю, Україні вдалося повернути половину окупованих Росією з лютого 2022 року українських територій.

«Впевнена, що Україна ще дивуватиме всіх, поки останній російський солдат не буде остаточно витіснений із вашої землі. Сьогодні ми тут, щоб сказати, що ми будемо допомагати вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова допомога, буде більше боєприпасів, тренувань для ваших військ, засобів протиповітряної оборони та інвестицій в оборонну промисловість України», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо зазначив, що попри війну Україна втілює важливі реформи задля вступу до Європейського Союзу, а українські підприємства та аграрний сектор працюють. Він акцентував, що ті, хто прогнозував окупацію Києва, дуже помилилися, адже росіяни зазнали поразки від мужніх українських військових.

«Російська поразка в Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ», – сказав Прем'єр-міністр Бельгії.

Він наголосив, що під час цієї війни Росія зазнала низки стратегічних поразок, а НАТО збільшило свою ефективність і знову перетворилося на центр колективної безпеки у Європі.

На заході також були присутні: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.