Дякую, що ви своєю роботою та молитвами наближаєте перемогу України – Президент під час зустрічі з військовослужбовцями та представниками єврейського духовенства

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками єврейського духовенства та військовослужбовцями єврейської національності.

Глава держави подякував за підтримку, яку надають єврейські громади в час повномасштабного російського вторгнення. Володимир Зеленський привітав учасників зустрічі з прийдешнім святом Рош га-Шана.

«Ми пройшли цей шлях, цей дуже складний рік. У новому році я бажаю всім вам, родинам, близьким, людям, яким ви допомагаєте, здоров’я та миру. Мир може бути лише завдяки перемозі України. Дякую, що ви своєю роботою, молитвами, своєю діяльністю наближаєте цей мир разом з усім народом України, з військовими та цивільними», – сказав Президент.

Глава держави висловив подяку представникам єврейських громад, які розповідають людям у світі правду про наслідки російської агресії в Україні.

Віце-президент Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман протрубив у ритуальний ріг шофар напередодні Рош га-Шана.

На зустрічі виступили: головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, головний рабин Харкова Моше Москович, голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер, головний рабин Умані Яков Джан, головний рабин єврейської релігійної громади центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Хмельницького Йосеф Тейтельбаум, головний рабин Львова Мордехай Болд, капелан Федерації єврейських громад України Яків Синяков. Вони поінформували про роботу єврейських громад в Україні під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема щодо надання гуманітарної та доброчинної допомоги постраждалим українцям. Крім того, наголошувалося на участі єврейських організацій у відбудові України.

Представники єврейського духовенства подякували Главі держави за зустріч напередодні Рош га-Шана й передали йому символічну менору.

Президент вручив українським військовослужбовцям ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.