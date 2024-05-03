Дякую вам за те, що українці можуть бути впевнені у вашій силі – Президент на Хмельниччині вручив нагороди прикордонникам

Глава держави під час робочої поїздки до Хмельницької області зустрівся з прикордонниками та вручив їм нагороди.

Володимир Зеленський привітав їх із Днем Державної прикордонної служби, який Україна відзначала цього тижня, і подякував за захист рубежів і силу, виявлену в боях із російськими окупантами.

«Дякую кожному підрозділу, кожному солдатові та командирові Державної прикордонної служби України за те, що ви є справді міцною опорою для нашої держави. Саме так має залишатись і надалі: ми всі очікуємо від вас точно не меншої фаховості і не меншої здатності примножувати український досвід стійкості й перемог у боях проти окупанта», – наголосив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» із присвоєнням звання Герой України двом військовослужбовцям:

Підполковник Дмитро Олексюк. На війні з 2014 року. З початку повномасштабного російського вторгнення самостійно організував та провів бойову підготовку особового складу. Здійснив евакуацію з поля бою 34 загиблих та 105 тяжкопоранених побратимів, попри щільний вогонь російських окупантів, мінування та постійну роботу ударних дронів.

Майстер-сержант Олег Пришневський. На службі в ДПСУ майже 30 років. У січні 2024-го на Авдіївському напрямку віддав наказ підлеглим винести до укриття поранених побратимів, а сам прикривав їхній відхід вогнем із кулемета, продовжуючи знищувати російських окупантів.

Також двоє прикордонників отримали відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг»:

Полковник Андрій Біжик. Його особовий склад мужньо тримав оборону в районі Водяного, Вугледара, Новомихайлівки, Авдіївки та Красногорівки. Підрозділи під його керівництвом знищили 43 одиниці бронетехніки, близько 300 окупантів та російський Су-25.

Штаб-сержант Дмитро Швець. Відбивав ворожі атаки на Донеччині. Під час виконання одного з бойових завдань дістав поранення, але, попри це, надав допомогу пораненим побратимам й евакуював їх до укриття.

Ще шістьом військовослужбовцям Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та дев'ятьом – ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

Відзнаку «За мужність та відвагу» отримали три підрозділи: 15-й мобільний прикордонний загін, 7-й прикордонний Карпатський загін та Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України.