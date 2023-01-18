Дякую всім, хто сьогодні був залучений до рятувальної операції у Броварах – звернення Президента України

Українці! Українки!

Минає черговий день цієї страшної війни, цих трагедій, які переживає наш народ. Жахливий день, який ми мусимо пройти, мусимо витримати. І ми витримаємо.

Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області, на місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники Служби безпеки України.

Я дякую всім, хто сьогодні був залучений до цієї рятувальної операції.

Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого упав цей вертоліт. Пані Руслана, пані Олени, пані Тамара, пані Катерина та всі працівниці садочка – я дякую вам! Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей.

Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і дітям, і пораненим.

Дякую Глібу, Андрію – хлопцям, які також не розгубилися й допомагали.

25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких!

СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки України у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи.

Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним.

Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова Національної поліції України. Також були розподілені обов’язки, за виконання яких відповідав міністр у контексті нашої оборонної операції та забезпечення безпеки держави. Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції у бойових діях – контроль зберігається.

Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію.

Як і завжди, увесь день сьогодні на зв’язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі.

Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів.

Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі!

Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів.

Сьогодні оголошено, що Канада готує потужний пакет оборонної допомоги для нашої держави. Зокрема в ньому будуть бронемашини. Це дуже вчасно й вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари. Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими.

Взяв участь у форумі в Давосі. Меседж від України дуже простий і чесний: ні в кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати.

Знаю, що найближчим часом будуть нові та справді потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів.

Слава всім нашим воїнам!

Вічна пам’ять усім українцям, вічна пам’ять усім українкам, які загинули через розв’язану Росією війну!

Слава Україні!