Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – виступ Президента України під час пленарного засідання Саміту майбутнього
Ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – виступ Президента України під час пленарного засідання Саміту майбутнього

23 вересня 2024 року - 23:55

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США

24 вересня 2024 року - 00:56

Енергетична підтримка та посилення санкцій проти РФ: Володимир Зеленський зустрівся з Фуміо Кішідою 

24 вересня 2024 року - 00:12

Ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – виступ Президента України під час пленарного засідання Саміту майбутнього

23 вересня 2024 року - 23:53

Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру: Президент зустрівся з Генсеком ОАД

23 вересня 2024 року - 21:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58

Перейти до всіх галерей

Енергетична підтримка та посилення санкцій проти РФ: Володимир Зеленський зустрівся з Фуміо Кішідою 

24 вересня 2024 року - 00:12

Енергетична підтримка та посилення санкцій проти РФ: Володимир Зеленський зустрівся з Фуміо Кішідою 

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава держави відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого І ступеня. 

«Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене – від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 млрд євро, а також за підтримку санкцій проти РФ. Глава держави наголосив, що важливо продовжувати роботу з блокування всіх шпарин, які Росія використовує для обходу санкцій.

Серед тем обговорення – співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів. 

Володимир Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше обладнання.
 

ф

Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58
У США Президент України відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод (штат Пенсильванія), 23 вересня 2024 року.
Версія для друку