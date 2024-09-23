Енергетична підтримка та посилення санкцій проти РФ: Володимир Зеленський зустрівся з Фуміо Кішідою 

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава держави відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

«Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене – від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 млрд євро, а також за підтримку санкцій проти РФ. Глава держави наголосив, що важливо продовжувати роботу з блокування всіх шпарин, які Росія використовує для обходу санкцій.

Серед тем обговорення – співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

Володимир Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше обладнання.

