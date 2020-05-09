Епідемічна ситуація в Україні дозволяє наближати наступні етапи виходу з карантину – Президент

Український уряд близько місяця тому оприлюднив план виходу з карантину, який містить п’ять етапів, але позитивна динаміка захворюваності в Україні дозволяє послаблювати обмежувальні заходи вже сьогодні, заявив Президент Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за словами Глави держави, послаблення стосується руху громадського транспорту та роботи дитячих садочків.

«Ми розраховували, що це буде на іншому етапі – трішки пізніше. Але ми розуміємо, що сьогодні непогана статистика (щодо захворюваності на коронавірус в Україні. – Ред.) завдяки нашим лікарям, і це дозволяє деякі етапи переносити та наближати до сьогодення», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що уряд на своєму засіданні розглядатиме можливість відновити рух громадського міського та приміського транспорту з 22 травня.

«Між областями поки що транспорт ми не можемо забезпечити, тому що в нас тільки шість областей готові до цього. Тільки у шести областях ми бачимо нормальну статистику, де йде зниження кількості захворілих», – уточнив Глава держави.

Водночас, за його словами, дитячі садки вже сьогодні отримають вказівки від Міністерства охорони здоров’я щодо умов роботи під час карантину, починаючи з 25 травня.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що станом на 18 травня у 15 областях всі медпрацівники, які борються з COVID-19, отримали 300% надбавки до заробітної плати за березень. А до кінця тижня це відбудеться в усіх регіонах. Також ці медпрацівники отримають надбавки у 300% і за квітень.