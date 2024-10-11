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Фінансова підтримка України та відбудова Чернігівщини: Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним Президентом Німеччини

11 жовтня 2024 року - 20:07

Фінансова підтримка України та відбудова Чернігівщини: Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним Президентом Німеччини

У Берліні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава Української держави подякував ФРН за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері. Він наголосив, що важливо зберегти її на такому ж високому рівні й наступного року.

Основна тема переговорів – безпекова ситуація в Україні та потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті.

Під час зустрічі також обговорили розвиток регіональних партнерств, зокрема з прифронтовими областями, і домовилися продовжувати робити все для того, щоб і надалі розвивати мережу такої співпраці. 

Президент Німеччини відзначив успіх його патронату над відбудовою Чернігівщини. Федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія підтримала низку проєктів, зокрема й ініціативу першої леді Олени Зеленської щодо облаштування укриттів у закладах освіти в Чернігівській області.

Франк-Вальтер Штайнмаєр також запевнив у непохитній підтримці України й солідарності німецького народу з українцями.

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